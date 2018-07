EU welwillend tegenover brexit-voorstellen

De voorbereidingen op het Witboek veroorzaakten begin deze week nog een regeringscrisis in Londen, maar in Brussel heerst nu enig optimisme over de noodzakelijke versnelling in de onderhandelingen.

“We zullen het Witboek analyseren met de lidstaten en het Europees Parlement”, tweette EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier. “Ik kijk uit naar de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk volgende week.”

Tevredenheid

Ook Guy Verhofstadt, de doorgaans kritische brexit-coördinator van het Europees Parlement, verwelkomde de onderhandelingsinzet. Hij is met name tevreden over het model van de associatie-overeenkomst met de EU waarvoor de Britten lijken te hebben gekozen, à la Oekraïne, in lijn met een eerder parlementsvoorstel.

Londen wil visumvrij reizen blijven garanderen voor toeristen en studenten

Maandenlang vroeg Brussel van Londen een duidelijke en realistische schets van de toekomstige handelsrelatie na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Gisteren lag die schets er eindelijk, 98 pagina’s dik.

Een week geleden bereikten het Britse kernkabinet er een akkoord over tijdens een besloten beraad in Chequers, het buitenverblijf van premier May. Resultaat was een vrij zachte, ondernemersvriendelijke brexit. Even leek er eenheid te zijn in May’s Conservatieve regering, maar de ministers­­ David Davis (brexit) en Boris­­ Johnson (buitenlandse zaken) verstoorden die idylle met hun aftreden een paar dagen later. Zij vinden dat May te veel toegeeft aan de EU.