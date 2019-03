EU waarschuwt Venezuela om Guaidó bij terugkeer niet te arresteren

“Elke maatregel die de vrijheid, de veiligheid of de persoonlijke integriteit van Juan Guaidó in gevaar zou kunnen brengen, zou een enorme escalatie betekenen van de spanningen en zou leiden tot een sterke veroordeling door de internationale gemeenschap”, aldus Federica Mogherini, EU-hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, in een persbericht. “De leden van het parlement genieten immuniteit, die volledig gerespecteerd moet worden.”

Lees verder na de advertentie

Mogherini voegt daar nog aan toe dat parlementsleden hun mandaat moeten kunnen uitvoeren zonder dat zij of hun familieleden worden geïntimideerd.