EU waarschuwt: ‘No-deal wordt steeds waarschijnlijker’

Ze weet dat ze geen meerderheid heeft. Ze weet dat die er waarschijnlijk niet komt. Toch probeert premier Theresa May nog altijd om het akkoord dat zij met de EU sloot door het parlement te loodsen. Het is gewoon de beste oplossing, zei ze gisteren tegen het parlement. Dat parlement heeft nog tot vrijdag de tijd om het goed te keuren.

Ook nadat er in Brussel een persbericht werd uitgebracht waarin in vetgedrukte letters staat dat het ‘steeds waarschijnlijker’ wordt dat het Verenigd Koninkrijk op 12 april de EU verlaat zonder akkoord, zette May koppig door. Nieuwe woorden kan ze al lang niet meer vinden, dus blijft ze herhalen wat ze al eerder zei: dat ze de brexit tot een goed einde wil brengen, uit respect voor de democratie.

Genadeloos

Het is zeer de vraag of die woorden deze week plots wel het effect zullen hebben dat de premier voor ogen heeft. Voor de derde dag op rij gonsde het gisteren van de geruchten dat May zou aftreden. Het zou de enige voorwaarde zijn waaronder ze genoeg leden van het Lagerhuis zo ver kan krijgen haar akkoord te steunen over hoe het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat.

Maar uit wat ze tegen het Lagerhuis zei, bleek niets van een eventueel aftreden. “Zoals de zaken er nu voor staan, is er nog altijd niet voldoende steun voor het akkoord”, zei May. Ze zal het daarom niet morgen al voor een derde keer in stemming brengen, maar pas later in de week.Intussen is het parlement het goed zat. Dat heeft het akkoord van May, dat al twee keer genadeloos is weggestemd, allang gedag gezegd. In plaats van een derde stemming over weer dat akkoord wil het Lagerhuis liever onderzoeken welke optie er wel op een meerderheid kan rekenen.

Veel kans maakt een voorstel van een paar leden om een soort parlementaire peiling te houden. Via een serie van zogenaamde ‘indicatieve stemmen’ over allerlei brexit-opties, wil het parlement onderzoeken voor welke richting een meerderheid te porren is.

‘Dit scenario zal ontwrichting beteken voor bedrijven en burgers’ EU

Maar Theresa May vindt dat een slecht idee. “We hebben zoiets al eens eerder geprobeerd. Toen veroorzaakte het tegenstrijdige uitkomsten of geen enkele uitkomst. Bovendien zou het tot een uitkomst kunnen leiden die voor de EU niet onderhandelbaar is”, zei ze. Ze maakte ruimte in de agenda voor het initiatief, maar committeerde zich niet aan de uitkomst.