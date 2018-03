EU-top balt vuist naar VS en Rusland

In de veelheid van onderwerpen die de Europese regeringsleiders vandaag en morgen bespreken op hun lentetop in Brussel valt het bijna niet op. Maar het is toch wel uniek te noemen dat de Europese Unie het tegelijkertijd aan de stok heeft, of dreigt te krijgen, met zowel de Verenigde Staten als Rusland. Voor zover iemand er nog aan twijfelde: de EU staat er anno 2018 alleen voor in deze geopolitiek op drift geraakte wereld.

Lees verder na de advertentie

We moeten niet alleen onze volledige solidariteit tonen met het Verenigd Koninkrijk, maar ook operationele conclusies trekken Donald Tusk

Donald Tusk, de voorzitter van de top, heeft de afgelopen week stevige taal gebezigd tegen zowel Washington als Moskou in twee geheel verschillende kwesties: de dreigende Amerikaanse importtarieven op aluminium en staal, en de moordaanslag met het zenuwgas novitsjok, begin deze maand op de Russische oud-spion Sergej Skripal en zijn dochter in de Engelse stad Salisbury. Tusk stuurt in beide gevallen aan op een zo krachtig mogelijke veroordeling, maar het is onvermijdelijk dat de teksten hier en daar worden afgezwakt om alle landen binnenboord te houden.

Komma's en punten Deze morgen komen de EU-ambassadeurs van de 28 landen informeel bij elkaar om de laatste ontwikkelingen te bespreken en nog wat komma's en punten te veranderen aan de slotverklaring. "Dat gebeurt niet vaak", zegt een EU-diplomaat over dit vooroverleg. "Er zijn toch nog wel een paar losse eindjes." Eurocommissaris Cecilia Malmström (handel) keerde gisteravond terug uit Washington, waar ze de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross ertoe probeerde te bewegen de EU te vrijwaren van de dreigende staaltarieven. Na dat gesprek kwamen ze met een gezamenlijke en vrij raadselachtige verklaring, van één zin: "We zijn overeengekomen onmiddellijk een discussieronde op te starten met president Trump en de regering-Trump over handelskwesties met een gemeenschappelijk belang, inclusief staal en aluminium, met het oog op het zo snel mogelijk identificeren van wederzijds aanvaardbare uitkomsten." Wat dat betreft waren de tweets van Tusk een stuk duidelijker. 'Make trade, not war, Mr. President', aldus de Poolse oud-premier een week geleden tegen zijn (voor)naamgenoot, in een zinspeling op de dreigende handelsoorlog.