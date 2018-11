EU-strafprocedure tegen rebels Rome kan nog wel even duren

De Europese strafexpeditie tegen de Italiaanse begrotingsrebellen gaat onverdroten door: woensdag zette de Europese Commissie een nieuwe stap die iedereen al van mijlenver zag aankomen. Het begint er echter op te lijken dat de EU-landen de procedures tot het uiterste zullen oprekken, zodat het conflict zeker niet voor de Europese verkiezingen van volgend jaar tot een uitbarsting komt. Dat wil namelijk niemand.

Te midden van dikke stapels economische rapporten over de hele EU die de Europese Commissie woensdag presenteerde, sprong de vermaning aan Italië er toch weer uit. De commissie adviseert opening van een zogeheten buitensporigtekort-procedure tegen Rome. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen en oproepen om een nieuwe begroting voor volgend jaar te presenteren, volhardt de overwegend populistische regering in haar plannen.

Die komen neer op ‘leuke dingen voor de mensen’, zoals verlaging van de pensioenleeftijd en een gegarandeerd ‘burgerinkomen’. Het begrotingstekort stijgt ermee naar 2,4 procent, veel hoger dan eerder was afgesproken, in een periode dat bijna alle andere eurolanden wel netjes binnen de eerder uitgezette lijntjes blijven.

Geen directe gevolgen

Het negatieve commissie-oordeel over Italië wordt begin volgende maand waarschijnlijk onderschreven door de ministers van financiën. Directe gevolgen heeft dat niet. Waarschijnlijk krijgt Italië vanaf januari drie tot zes maanden de tijd om de EU-aanbevelingen op te volgen. Helemaal aan het einde van de rit kan het land in theorie een miljardenboete krijgen wegens schending van de begrotingsregels. Nooit eerder kreeg een land zo’n boete, al solliciteerden sommige grote lidstaten daar in het verleden nadrukkelijk naar.

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor alles wat met de euro heeft te maken, was woensdag zeer kritisch over het Italiaanse regeringsargument dat deze expansieve begroting de economische groei zou stimuleren. “De gevolgen van deze begroting voor de groei zullen in onze optiek eerder negatief zijn”, aldus Dombrovskis. “We zien het risico van een land dat naar de instabiliteit slaapwandelt.”

De Italiaanse staatsschuld ligt al boven de 130 procent van het nationaal inkomen, op de Griekse na de hoogste van de eurozone. Dombrovskis hield de Italiaanse regering nog eens voor dat ze de bevolking opzadelt met een schuldenlast van 37.000 euro per persoon, plus duizend euro per jaar voor de bijbehorende schuldverplichtingen, zoals rentebetalingen.