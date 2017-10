EU schaart zich achter Madrid en is niet van plan te bemiddelen

De vicevoorzitter van de Europese Commissie ging gisteren in debat met het Europees Parlement (EP) dat in Straatsburg bijeen was. Timmermans noemde het 'fundamenteel' dat grondwetten in de Europese Unie en rechterlijke uitspraken worden gerespecteerd. Volgens het Spaanse hooggerechtshof en de regering in Madrid druiste het referendum dat de Catalaanse deelregering afgelopen zondag organiseerde, in tegen de grondwet en verklaarden het illegaal. De Europese Commissie schaart zich nu duidelijk achter Madrid.

Lees verder na de advertentie

Geweld lost niets op in de politiek, maar het is de taak van een regering om de rechtsstaat overeind te houden en dit gaat soms gepaard met proportioneel geweld Frans Timmermans

"Geweld lost niets op in de politiek, maar het is de taak van een regering om de rechtsstaat overeind te houden en dit gaat soms gepaard met proportioneel geweld", zei Timmermans verder. Of de Spaanse politie zondag te hardhandig had ingegrepen - er vielen honderden gewonden - daar liet Timmermans zich niet over uit. Ska Keller, fractievoorzitter van de Groenen in de EP, deed dat wel en was daarmee een van de weinigen die openlijk het optreden van de Spaanse politie veroordeelde. "Dit was massaal politiegeweld en het was buiten alle proportie. Wat je verder ook over het referendum denkt, dit geweld valt niet te verdedigen", zei zij.