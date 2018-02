EU-regeringsleiders: Wij kiezen opvolger Juncker

Als twee partijen maar vaak genoeg zeggen dat ze geen conflict met elkaar willen, hangt die ruzie kennelijk toch in de lucht. De Europese regeringsleiders en het Europees Parlement verschillen van mening over de manier waarop de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie moet worden aangewezen. Dat conflict is nu nog een waakvlam, met de potentie na de Europese verkiezingen van volgend jaar mei een uitslaande brand te worden.

De 27 regeringsleiders bespraken de kwestie vandaag op hun Europese top en het tandengeknars was van mijlenver te horen. Ze zijn niet blij met de opstelling van het Europees Parlement, dat het experiment met de ‘topkandidaten’ rond de Europese verkiezingen van 2014 wil herhalen. Daarbij wijzen alle Europese politieke families een kandidaat aan voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, een post waarover de regeringsleiders voorheen in achterkamertjes besloten. In 2014 kregen ze echter Jean-Claude Juncker als nagenoeg voldongen feit aangereikt.

Via de ‘Spitzenkandidaten’, zoals iedereen ze tegenwoordig noemt, krijgt de kiezer invloed op wie die topbaan krijgt, is de gedachte van het parlement. “Het is een manier om de burgers dichter bij de instituties te brengen”, zei parlementsvoorzitter Antonio Tajani nadat hij de regeringsleiders op de top had toegesproken. “Het betekent meer democratie en meer betrokkenheid.”

Resolutie In een resolutie waarschuwde het parlement de regeringsleiders eerder deze maand dat het elke voordracht door de regeringsleiders zal blokkeren als die persoon geen Spitzenkandidat is geweest. In de Europese hoofdsteden is die resolutie slecht gevallen. “Sommigen waren teleurgesteld in de formulering”, zei een hoge EU-functionaris. “Die was onnodig hard. Je kunt zo’n standpunt ook diplomatieker verwoorden. Maar we zijn niet geïnteresseerd in een diepgaand conflict met het Europees Parlement.” De regeringsleiders voelen zich in hun keuzevrijheid beperkt bij het voordragen van de commissievoorzitter, dat volgens het EU-verdrag hun prerogatief is. Bovendien vrezen ze voor ‘politisering van de Europese Commissie’, terwijl velen (onder wie premier Rutte) dat instituut vooral zien als neutrale ambtelijke macht, de ‘hoedster der verdragen’.

Evenwichtig pakket Bovendien willen de presidenten, premiers en bondskanseliers volgend jaar een evenwichtig pakket samenstellen van commissievoorzitter, nieuwe voorzitter van de Europese Raad (nu nog Donald Tusk) en de buitenlandcoördinator (Mogherini). Dat geheel moet een juiste mix zijn van politieke kleuren, man-vrouw, grote landen-kleine landen, enzovoorts. Het Spitzenkandidaten-systeem bemoeilijkt die taak, vinden veel landen. Tusk zet bovendien vraagtekens bij het democratische argument van het parlement. “Het idee dat het Spitzenkandidat-proces democratischer is, klopt simpelweg niet”, zei de ‘EU-president’ vanavond. De (verdrags)afspraak is dat eerst de regeringsleiders en vervolgens pas het parlement met een kandidaat instemmen: een ingebouwde, dubbele democratische legitimiteit, zegt Tusk.