EU pakt asielweigerlanden aan

De Europese Commissie is het zat. Na bijna twee jaar van verwijten tussen de meeste EU-landen enerzijds en Hongarije, Polen en Tsjechië anderzijds over het verdelen van de asielzoekerslasten, kiest Brussel voor de confrontatie. De commissie zet de eerste juridische stappen tegen de drie Centraal-Europese landen omdat die blijven weigeren mee te werken aan de herverdeling van asielzoekers uit Griekenland en Italië.

Eurocommissaris Avramopoulos (migratie) heeft de afgelopen jaren vaak genoeg gezegd dat de maat vol is, maar vandaag verbond hij daar voor het eerst harde conclusies aan. "Onze Unie is gebaseerd op solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid", zei de Griekse oud-minister. "De uitvoering van de beslissingen over herverdeling is een juridische verplichting, geen keuze."

Proces kan jaren duren De zogeheten inbreukprocedures die tegen Hongarije, Polen en Tsjechië in gang zijn gezet, hebben nog geen directe gevolgen. Het is een begin van een proces dat jaren kan duren en uiteindelijk zou kunnen leiden tot boetes, opgelegd door het Europees Hof van Justitie. In 2015, toen honderdduizenden migranten ongecontroleerd via vooral Griekenland en Italië de EU binnenkwamen, besloten de overige landen tot een herverdelingsplan voor in totaal 160.000 asielzoekers. Elk land moest daaraan meedoen. Hongarije, Roemenië, Slowakije en Tsjechië waren tegen dit quotasysteem maar werden overstemd. De uitvoering van de beslissingen over herverdeling is een juridische verplichting, geen keuze. Eurocommissaris Avramopoulos van migratie Daarna zijn Hongarije en Slowakije in een parallelle zaak naar het Hof van Justitie gestapt om de rechtsgeldigheid van het besluit aan te vechten. Een eerste uitspraak daarin wordt volgende maand verwacht.

Geharnast De commissie neemt de regeringen in Boedapast, Warschau en Praag op de korrel omdat die drie zich openlijk blijven afzetten tegen het herverdelingssysteem. Tsjechië heeft weliswaar twaalf asielzoekers overgenomen uit Griekenland maar daarna de poort weer gesloten. "Met het oog op de verslechterende veiligheidssituatie in Europa en de slechte werking van het quotasysteem zullen wij daaraan niet meedoen", zei de Tsjechische premier Sobotka in reactie op de Brusselse stappen. De Hongaarse en Poolse regeringen zitten er zo mogelijk nog geharnaster in en leggen een link tussen de asielzoekersquota en de terroristische aanslagen in Europa. Andere EU-landen, waaronder Duitsland en Italië, hebben de mogelijkheid geopperd om de weigerlanden te korten op EU-subsidies met het argument: 'je kunt niet de ene keer profiteren van de EU-solidariteit en de andere keer weigeren andere landen te helpen'.

Voor Nederland: nog 4000 vluchtelingen De commissie presenteerde gisteren ook nieuwe tussenstanden van de diverse migratieafspraken, als discussiestof voor de Europese top van regeringsleiders volgende week in Brussel. Door andere afspraken te maken voor een deel van de 160.000 asielzoekers uit het oorspronkelijke herverdelingsplan geldt het quotasysteem nu nog voor ruim 98.000 asielzoekers. Van hen zijn er na bijna twee jaar 20.869 herplaatst, van wie de helft pas de afgelopen zes maanden. Nederland moest volgens het quotasysteem 5947 vluchtelingen opnemen. De teller staat nu op 1907.

