EU neemt unieke maatregel tegen Venezuela, maar laat Maduro vooralsnog met rust

Het is de eerste keer dat de EU dergelijke persoonsgerichte maatregelen neemt tegen een Zuid-Amerikaans land. Met de sancties voert de EU de druk op de Venezolaanse regering op. Die wordt beschuldigd van mensenrechtenschendingen, onderdrukking van de oppositie en het doen instorten van de economie. In november werd in Brussel al een wapenembargo tegen Venezuela van kracht.

Bevriezen tegoeden De 28 lidstaten bereikten donderdag al op diplomatiek niveau een akkoord over zeven te bestraffen Venezolanen. Hun namen worden op z'n vroegst maandag officieel bekend, maar het Franse persbureau AFP meldt ze al te weten. Het zou onder anderen gaan om Diosdado Cabello, een van de leidende figuren van de regerende socialistische partij en voormalig vertrouweling van wijlen president Hugo Chávez. Ze mogen de EU niet in. Eventuele banktegoeden in de EU worden bevroren. Andere namen die circuleren zijn die van minister Néstor Reverol van binnenlandse zaken, president Maikel Moreno van het Hooggerechtshof, chef Gustavo González López van de binnenlandse veiligheidsdienst en Antonio Jose Benavides Torres, oud-commandant van de nationale garde en tegenwoordig chef van het hoofdstadsdistrict Caracas. Vooral Moreno wordt gezien als uitvoerder van Maduro's wensen. Vorig jaar vonden naar schatting 125 mensen de dood tijdens de on­ge­re­geld­he­den in Venezuela