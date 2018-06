EU neemt eerste stap richting sancties tegen Hongarije

De commissie voor Openbare Vrijheden stemde gisteren in met de bevindingen van Hongarije-rapporteur Sargentini. Zij deed op verzoek van het parlement maandenlang onderzoek en concludeerde uiteindelijk dat in Hongarije sprake is van een systematische bedreiging van de democratie, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden. Om die reden wil zij dat Europa een zogenoemde artikel 7-procedure in werking stelt. Die kan leiden tot zware sancties, zoals het ontnemen van het stemrecht van Hongarije in Europese besluitvorming.

De Hongaarse regering van Viktor Orbán kreeg de afgelopen jaren veel ruimte om de Hongaarse democratie en rechtsstaat om zeep te helpen Hongarije-rapporteur Judith Sargentini

"De Hongaarse regering van Viktor Orbán kreeg de afgelopen jaren veel ruimte om de Hongaarse democratie en rechtsstaat om zeep te helpen", aldus Sargentini. "De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, academische vrijheid, ruimte voor een gezonde open samenleving, persvrijheid: ze zijn allemaal door Orbán onder druk komen te staan. Ondertussen groeit de lijst alsmaar verder." Zo maakt sinds vorige week een verbod op hulp aan vluchtelingen organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch het werken onmogelijk.