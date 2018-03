EU nagelt Nederland aan de schandpaal vanwege 'agressieve belastingplanning'

De Europese Commissie heeft Nederland en zes andere EU-landen aan de schandpaal genageld wegens hun fiscale beleid, dat nog steeds belastingontwijking door bedrijven mogelijk maakt. Het is voor het eerst dat Brussel op dit onderwerp zó streng is en hele lidstaten in het beklaagdenbankje zet. Tot nu toe ging het steeds om specifieke aanklachten, zoals de Starbucks-zaak in Nederland.

De andere landen zijn België, Cyprus, Hongarije, Ierland, Luxemburg en Malta. Zij worden beschuldigd van het faciliteren van ‘agressieve belastingplanning’ door bedrijven die steeds op zoek zijn naar de weg van de minste (belasting)weerstand. “Deze praktijken brengen schade toe aan de rechtvaardigheid, ze verhinderen de eerlijke concurrentie in de interne markt en verhogen de rekening voor de Europese belastingbetalers”, zei Eurocommissaris Moscovici (belastingzaken).

De commissie wil niet de indruk wekken dat er alleen buiten de EU problemen zijn met agressieve be­las­ting­plan­ning Eurocommissaris Moscovici

Maandag was staatssecretaris Snel van belastingzaken nog op bezoek bij Moscovici om hem in te lichten over de maatregelen van het kabinet-Rutte III tegen belastingontwijking, zoals de stappen tegen brievenbusfirma’s en het verbeteren van de afspraken met multinationals, de zogeheten rulings. “We erkennen dat sommige lidstaten maatregelen hebben genomen om hun fiscaal model aan te passen”, zei Moscovici gisteren. “Maar er blijft nog veel werk te doen.”

De kritiek is onderdeel van een pakket aanbevelingen over het economische beleid van de EU-landen. Dat is een jaarlijks ritueel, waarbij landen wordt gewezen op ‘macro-economische onevenwichtigheden’.