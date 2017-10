EU-leiders willen meer daadkracht

Toch markeert deze najaarstop het begin van een verschuiving, waarbij de premiers, presidenten en bondskanseliers van de EU-landen van plan zijn vaker en doeltreffender knopen door te hakken in kwesties die op het lagere niveau van de ministers zijn vastgelopen.

Bijvoorbeeld op het gebied van de eurozone, de digitale economie of migratiebeleid. Bij deze drie grote dossiers leert de ervaring dat het kleinste dotje tegengas van een handvol lidstaten soms tot jarenlange vertraging in de besluitvorming leidt.

Zulke hoofdpijndossiers moeten sneller Chefsache worden. De regeringsleiders hebben dan de taak om ófwel de blokkades op het hoogste politieke niveau te verwijderen, ófwel de verdeeldheid te bevestigen en te besluiten tot de zogeheten ‘versterkte samenwerking’. Daarin doen niet alle 28 (straks 27) landen mee, maar gaan minstens negen landen samen door op het door hen gewenste pad.

Niets nieuws onder de zon: deze constructie staat netjes in het verdrag en wordt zo nu en dan ook van stal gehaald. Maar op deze Europese top wordt de urgentie van resultaatgerichte daadkracht nog eens onderstreept: het liefst doen we alles samen, maar als het niet anders kan, doen we het in groepjes. Dat is het ‘Europa van verschillende snelheden’ waarover al ruim een jaar wordt gepraat.

Voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad heeft de afgelopen weken alle regeringsleiders apart gesproken over de werkmethodes van hun periodieke vergaderingen in Brussel. Dat klinkt heel institutioneel en ver weg van de EU-burger, maar juist die burger stond in die hele consultatieronde centraal, zo wil Tusk ons doen geloven.

Mogelijk wordt de frequentie van de EU-toppen er zelfs voor opgevoerd. ‘Het is hoog tijd dat we de zaken in eigen hand nemen’, schrijft Tusk. De Europese Raad van regeringsleiders, toch al het podium met de grootste machts- en media-uitstraling in Brussel, zal dus nog nadrukkelijker zijn stempel willen drukken op de Brusselse machinerieën.

‘Het doel is om de impasse te doorbreken’, schrijft Tusk. ‘Als de eerste discussie geen resultaat oplevert, zullen we moeten besluiten of we een nieuwe poging doen, of dat de enige weg voorwaarts versterkte samenwerking is.’

‘We moeten ons richten op praktische oplossingen voor de echte problemen van EU-burgers’, schrijft de Pool in zijn uitnodigingsbrief aan de regeringsleiders. ‘Dat betekent dat dingen moeten veranderen, om een gevoel van stabiliteit, zekerheid en voorspelbaarheid terug te brengen in de levens van mensen, alsmede geloof in de toekomst’.

Brexit

Die discussie staat voor morgenochtend op het programma, tijdens het ontbijt, nog in aanwezigheid van de Britse premier Theresa May. Zij zal daarna vertrekken, waarna de 27 overigen in speciale brexit-samenstelling bijeenkomen.

Hoofdonderhandelaar Michel Barnier zal daar zeggen dat er nog geen sprake is van de gewenste ‘voldoende vooruitgang’ in de eerste onderhandelingsfase over praktische scheidingskwesties. Die is nodig om over te kunnen schakelen naar fase twee, over de toekomstige (handels)relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU-27.

Toch zal de (reeds uitgelekte) slotverklaring van de regeringsleiders morgen minder somber zijn dan Barnier de afgelopen maanden is geweest. Als teken van vertrouwen in de goede afloop krijgen de betrokken instanties en ambtenaren zelfs al de opdracht om de fase-twee-onderhandelingen intern voor te bereiden.

De blik is daarbij gericht op de EU-top in december. Daar zal de doorbraak een feit moeten zijn. “Overlopen van vertrouwen doen we niet, hoopvol zijn we wel”, zegt een hoge EU-functionaris.