EU-leiders radeloos over gebrek aan duidelijkheid May

‘Dit was een nieuw Salzburg’, werd er in de (soms digitale) wandelgangen geconcludeerd, verwijzend naar de EU-top van september in Oostenrijk.

Toen overheerste na afloop het woord ‘vernederend’ als het over May ging. De Financial Times tekende dit keer het woord ‘onprofessioneel’ op uit de mond van een diplomaat. “Onze Britse vrienden moeten zeggen wat ze willen, en niet vragen wat wij willen”, luidde het kregelige commentaar van voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie. “We bevinden ons vaak in een nevelig, vaag debat. Het wordt tijd dat we duidelijkheid krijgen.”

Geen jota

Daar zat ‘m precies het probleem. Het brexit-gedeelte van de Europese top was donderdag zo opgezet, dat May eerst ruim de gelegenheid kreeg om de andere 27 regeringsleiders bij te praten over de stand van zaken in Londen. Die is niet best, met een parlement dat de in november gesloten overeenkomst tussen de Britse regering en de EU-onderhandelaars in grote meerderheid zou afwijzen, als het afgelopen week de kans has gekregen.

Na die uitleg moest ze de rest van Europa zeggen wat ze concreet van hen verlangde. Aan het akkoord zelf kan geen jota meer worden veranderd, dat standpunt is unaniem, maar hoe kunnen de 27 EU-landen het Verenigd Koninkrijk dan wél een handje helpen?

Ondanks tal van vragen daarover van andere regeringsleiders gaf May daarop geen helder antwoord. Het enige dat ze zou hebben gevraagd, was dat de veelbesproken ‘backstop’ (vangnet), over het voorkomen van een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland, aan een tijdsduur gebonden zou zijn. Dat de EU een juridisch bindende einddatum pertinent weigert omdat het vangnet dan geen vangnet meer is, is echter al maanden bekend.

Volgens persbureau Reuters vroeg de premier vervolgens om vertrouwen van de anderen, vertrouwen dat het haar wel zou lukken het akkoord door het parlement te slepen. “De afgelopen twee jaar heb ik jullie hopelijk getoond dat jullie me kunnen vertrouwen om het juiste te doen”, zo zou May gezegd hebben, volgens een door Reuters geciteerde Britse EU-functionaris.

Daar kochten de 27 leiders duidelijk niets voor. Haar voorganger David Cameron had in 2016 ook al beloofd dat hij een moeizaam bereikt EU-akkoord over hervormingen zou gebruiken om de Britse bevolking binnenboord te houden bij het aankomende brexit-referendum. Dat vertrouwen werd geschonden.