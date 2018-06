EU-leiders komen bijeen voor extra topontmoeting over immigratiebeleid

Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie heeft de minitop bijeengeroepen, maar hij is daar hoogstwaarschijnlijk toe aangezet door de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Zij staat in eigen land onder druk om aan een nieuw Europees migratieplan te werken, dat korte metten moet maken met de welkomstcultuur die ze in 2015 nog etaleerde.

Naast Merkel en Rutte zullen zondag ook de regeringsleiders van België, Bulgarije, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Oostenrijk en Spanje aanschuiven. Wat Juncker betreft is het doel van de informele ontmoeting ‘het vinden van Europese oplossingen, in de aanloop naar de top van eind volgende week.

Pogingen om het asiel- en migratiebeleid EU-breed te vernieuwen, zitten al twee jaar muurvast

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz, wiens land vanaf 1 juli EU-voorzitter is, was woensdag al aanwezig op een treffen van de oostelijke, migratiekritische Visegrad-landen Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië. Kurz, die in een regering zit met de rechts-populistische FPÖ, wil af van de illegale migratie naar de EU en het doorreizen van migranten naar het land van hun keuze.

Hoewel de meest recente migratiecijfers veel lager zijn dan tijdens de crisis van 2015, is er in enkele landen een hevige polemiek losgebarsten. De nieuwe populistische regering in Italië veroorzaakte opschudding door het vluchtelingenschip Aquarius te weigeren, in Berlijn is Merkel klemgezet door de Beierse zusterpartij CSU en in België doet N-VA-staatssecretaris Theo Francken stof opwaaien met uitspraken over het linea recta terugsturen van alle irreguliere migranten.

Pogingen om het asiel- en migratiebeleid EU-breed te vernieuwen, zitten al twee jaar muurvast. Aankomstlanden als Italië en Griekenland verfoeien het gebrek aan solidariteit van andere EU-landen, terwijl de Visegrad-landen weigeren verplichtingen te accepteren ten aanzien van het opnemen van asielzoekers.

Voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad liet deze week een voorstel uitlekken over ‘regionale ontschepingsplatforms’ buiten de EU, waar economische migranten zouden moeten worden gescheiden van ‘echte’ oorlogsvluchtelingen. Daarover wordt op diplomatiek niveau nog volop overlegd.

