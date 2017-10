EU-landen willen nucleaire deal met Iran behouden en nemen afstand van Trump

De 28 EU-ministers brachten vandaag een verklaring naar buiten waarin ze stellen dat Iran zich keurig aan de deal houdt. EU-buitenland­coördinator Federica Mogherini zei dat ze ook met Yukiya Amano, directeur van het Internationale Atoomenergieagentschap, had gesproken. Hij verzekerde haar dat zijn inspecteurs hun werk doen, en geen Iraanse overtredingen hebben geconstateerd.

Een derde verschil van inzicht heeft te maken met Noord-Korea. Volgens Trump laat het bezit van kernwapens door Pyonyang de consequenties van een jarenlange halfzachte aanpak zien. Die fout wil hij met Teheran niet herhalen. De EU denkt juist dat andere landen geen afspraken over nucleaire programma’s willen maken als Iran nu toch weer gestraft wordt. Mogherini: “Het is cruciaal dat landen van elkaar weten dat ze zich aan afspraken houden.”

De EU-ministers namen hier vandaag afstand van. Zorgen over het raketprogramma mogen implementatie van het akkoord niet beïnvloeden. Dat betekent volgens Mogherini dat er geen nieuwe sancties komen. “We hebben de sancties beëindigd, zoals afgesproken in de nucleaire deal. Daar houden we ons aan.”

Vrijdag zei Trump juist dat Iran afspraken schendt. De regering in Teheran zou bijvoorbeeld inspecteurs intimideren. Trump: “Iran houdt zich niet aan de geest van het akkoord.” De Amerikaanse president wil ook dat zijn inlichtingendiensten extra speuren naar bewijzen voor Iraanse overtredingen.

Handel

Ondertussen heeft Europa nog een ander belang. Ministers concludeerden vandaag dat ‘het einde van de sancties goed is voor de handel en economische betrekkingen met Iran’. Nadat het nucleaire akkoord in 2015 werd getekend, trokken Europese handelsdelegaties naar Teheran. Dit jaar boekte Frankrijk een eerste succes. Het energiebedrijf Total gaat in de Perzische Golf aardgas winnen.

Handel en investeringen in andere sectoren verlopen soms nog moeizaam. Nederlandse banken zijn bijvoorbeeld huiverig voor transacties met Iran, uit vrees toch weer last te krijgen van Amerikaanse sancties. Maar alleen al de grote Iraanse aardgasvoorraad is voor de EU interessant genoeg. Dat biedt een alternatief voor leveringen uit Rusland, een land waarmee de banden nou niet bepaald goed zijn.