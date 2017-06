EU krijgt veeg uit de pan van eigen commissie geloofsvrijheid

Het is problematisch dat sommige Europese regeringen ‘de mensenrechten en de rechtsstaat zien als obstakels voor hun eigen beleid’, schrijven werkgroepvoorzitters Dennis de Jong (SP) en Peter van Dalen (CU-SGP) in een dinsdag verschenen rapport over de wereldwijde staat van geloofs- en religievrijheid. “EU-landen hebben vanaf het begin gestreden voor de universele erkenning van mensenrechten”, zegt De Jong.

Maar vanwege migratiestromen en terreur willen overheden volgens De Jong nu de rechten van vluchtelingen inperken of tornen aan de privacy van terreurverdachten. Schokkend, vindt de werkgroep. Temeer daar het de geloofwaardigheid van de EU aantast. Het is voor landen als Pakistan, China en Rusland immers gemakkelijk om met de vinger terug te wijzen.

Advies

Met hypocrisie komen we nergens, dat betekent het einde van onze ge­loof­waar­dig­heid Dennis de Jong, SP

Officieel mag de werkgroep alleen advies uitbrengen over de staat van geloofs- en godsdienstvrijheid buiten de EU. Ook daar gaat het in veel landen slecht. Niet alleen gelovigen hebben het moeilijk in landen als Indonesië, Soedan en Pakistan, ook atheïsten en humanisten komen daar in de problemen.

Vorig jaar was de werkgroep nog hoopvol over de inspanningen van Europese instellingen om met haar buitenlandbeleid religieuze minderheden buiten haar grenzen te beschermen. Bijvoorbeeld door het trainen van EU-personeel op ambassades, die op hun beurt lokale organisaties kunnen ondersteunen. Maar op dat vlak blijft het vaak bij woorden, concluderen de rapporteurs dit jaar. Zo zijn er richtlijnen voor ambassadepersoneel en de ‘buitenlandse dienst’ van de EU, maar het gros heeft er geen weet van. “Of men is bang dat er geen zaken meer kunnen worden gedaan, na het aansnijden van gevoelige onderwerpen als godsdienstvrijheid”, zegt De Jong. “Het is misschien een reële angst, maar met hypocrisie komen we nergens, dat betekent het einde van onze geloofwaardigheid.”