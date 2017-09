EU kiest voor vrijwilligheid in asielbeleid

De tegenstanders van verplichte verdeling van vluchtelingen in Europa halen hun gelijk. De Europese Commissie omarmt niet alleen hun inhoudelijke wensen, maar ook hun terminologie. Onder de noemer ‘effectieve legale wegen naar Europa’ stelde de Commissie vandaag voor om in twee jaar tijd 50.000 vluchtelingen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten op uitnodiging over te laten komen.

Cruciaal is dat de lidstaten gevraagd wordt dit op vrijwillige basis te doen. Slowakije, hardnekkig tegenstander van opgelegde quota voor het toelaten van vluchtelingen, presenteerde vorig jaar nog een voorstel over ‘effectieve solidariteit’. Dat kwam erop neer dat ieder land kiest hoe het bijdraagt aan een oplossing voor de migratieproblematiek. De een neemt vluchtelingen op, terwijl een ander land kiest om met grenswachten de Europese buitengrens te bewaken.

De verdeling van grote aantallen vluchtelingen via quota bleek veel te complex in tijden van crisis

Het Slowaakse plan stuitte destijds op weerstand van landen die vonden dat Bratislava met een fraaie term onder zijn verplichtingen uit probeerde te komen, maar vandaag noemde ook de Commissie de woorden effectief, solidariteit en vrijwillig in één adem.

Complex Vrijwillige flexibele samenwerking leverde de afgelopen jaren meer resultaten op dan verplichte uniforme solidariteit. De verdeling van grote aantallen vluchtelingen uit Italië en Griekenland via in 2015 door de Europese Commissie bedachte quota bleek veel te complex in tijden van crisis. Italië en Griekenland konden lang niet alle binnenkomers ordentelijk registreren, vluchtelingen wilden niet overgeplaatst worden naar Oost-Europa, en veel landen in West-Europa konden de opvang van nog meer mensen nauwelijks aan. Plannen van nationale hoofdsteden om de instroom richting Europa te beperken, leverden wel resultaat op. Nederland en Duitsland sloten in maart 2016, aanvankelijk tegen het zere been van de Commissie, een deal met Turkije en presenteerden dat aan andere lidstaten. Die vluchtelingendeal zorgde, in combinatie met een door Oostenrijk en Hongarije opgezette afgrendeling van grenzen op de Balkan, voor een dramatische daling van het aantal mensen dat via Griekenland Europa binnenkwam. Vrijwillige solidariteit hoeft geen lege huls te zijn, bleek de afgelopen anderhalf jaar Deze nadruk op buitenlandbeleid ging bijna onvermijdelijk samen met een minder verplichtende aanpak. Het buitenlandbeleid ligt in Europa voor een groot deel bij hoofdsteden. Die zijn gewend diplomatiek samen te werken, maar dan wel in informele coalities van landen met gedeelde belangen, en niet met alle 28 tegelijk volgens een door de Commissie bedacht stramien.