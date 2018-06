EU-hoorzitting met Poolse minister levert niets op

Maar ook die primeur bracht geen oplossing in het conflict tussen Warschau en Brussel. "We hebben meer stappen nodig van Poolse kant, en die hebben we vandaag niet gezien", concludeerde eerste vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie na afloop van de ministersvergadering in Luxemburg.

Het was de Poolse staatssecretaris voor Europese zaken, Konrad Szymanski, die daar achter gesloten deuren kritische vragen moest beantwoorden. Details kwamen na afloop niet naar buiten, maar het was duidelijk dat het conflict blijft doorzeuren. Mogelijk komen er nog meer van dergelijke hoorzittingen, maar de ultieme consequentie van artikel 7 - het ontnemen van het stemrecht aan een lidstaat die de rechtsstaat-principes schendt - is niet dichterbij gekomen.

"De mogelijkheid dat vonnissen twintig jaar lang in twijfel kunnen worden getrokken, is tamelijk uniek" Stef Blok

De Europese Commissie en de andere lidstaten maken zich zorgen over de ingrepen die de aartsconservatieve Poolse regering sinds haar aantreden eind 2015 heeft gepleegd in het rechtssysteem.

Een nieuwe wet, die van kracht wordt op 3 juli, betekent dat zo'n 40 procent van de rechters bij het Hooggerechtshof moet vertrekken.

Bovendien krijgt dat hof de mogelijkheid om rechtszaken van de afgelopen twintig jaar te heropenen als de openbaar aanklager, die tevens minister van justitie is, dat wil. "De mogelijkheid dat vonnissen twintig jaar lang in twijfel kunnen worden getrokken, is tamelijk uniek", zei VVD-minister Stef Blok van buitenlandse zaken, die bij het overleg in Luxemburg aanwezig was.

"Het is essentieel dat burgers en bedrijven vertrouwen hebben in de rechtsstaat", aldus Blok na afloop over de 'primeur' van de hoorzitting met een collega-minister. "Als er zorgen zijn, moeten die worden aangekaart."

