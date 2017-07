EU en Japan maken met handelsverdrag vuist tegen Trump

Wat hebben Japanse auto's en Europese kaas met elkaar gemeen? Ze behoren allebei tot de laatste twistpunten in het handelsoverleg tussen Brussel en Tokio. Na ruim vier jaar onderhandelen sluiten de Europese Unie en Japan donderdag zo goed als zeker een politiek akkoord over onderlinge vrijhandel, vooruitlopend op de definitieve overeenkomst. Premier Shinzo Abe komt er speciaal voor naar Brussel om samen met de EU-kopstukken Juncker en Tusk symbolische handtekeningen te zetten.

Vrijdag vertrekken ze alledrie naar Hamburg, voor de vergadering van de G20, de grootste economieën van de wereld.

Normaal gesproken zouden twee handelsblokken nog even dooronderhandelen totdat ook de laatste plooien zijn gladgestreken, maar zowel de EU als Japan wil dolgraag met een politiek succes afreizen naar de G20-ontmoeting.

In Hamburg zal ook de Amerikaanse president Trump aanwezig zijn. Die is tegenstander van internationale handelsakkoorden, omdat die in zijn ogen ten koste gaan van de Amerikaanse economie. Al op zijn eerste dag in het Witte Huis trok hij de VS terug uit het eerder beklonken TPP-verdrag met landen rond de Stille Oceaan, waaronder Japan. Het handelsoverleg tussen de VS en de EU (TTIP) ligt sinds Trumps komst helemaal stil.

Signaal Door de bekroning aan te kondigen van hun handelsoverleg willen de EU en Japan een krachtig signaal afgeven aan Trump. Je kunt het ook een lange neus noemen. "Het is belangrijk om met de vrijhandelsvlag te zwaaien als antwoord op mondiale bewegingen in de richting van protectionisme", zei premier Abe vorige week. Europees Commissaris Cecilia Malmström (handel) was afgelopen weekeinde in Tokio om de laatste onderhandelingsfase tot een goed einde te brengen, maar dat doel werd net niet gehaald. Ze was wel optimistisch over een spoedig succes. "Je kunt goede, eerlijke, transparante en duurzame handelsakkoorden sluiten waarbij jij wint en ik win", zei Malmström. "En dus niet de Amerikaanse visie, die lijkt te zijn: 'jij verliest en ik win'." Het afbreken van handelsbarrières tussen Europa en Japan moet leiden tot meer economische voorspoed aan beide kanten. Volgens EU-cijferaars zou de Europese economie op langere termijn met 0,8 procent kunnen groeien en de Japanse met 0,3 procent.

Vrees Maar aan beide kanten heerst ook de nodige vrees. Zo ziet de Europese markt, met zijn machtige autoindustrie, zich niet graag overspoeld worden door goedkope Japanse auto's. Nu gelden nog stevige importtarieven voor zowel auto's als auto-onderdelen uit Japan. Andersom zijn de Japanners huiverig voor een overvloed aan Europese kazen, die door de importtarieven van zo'n 40 procent nu nog peperduur zijn voor Japanse consumenten. Zowel de EU als Japan kent een hoge graad van bescherming voor de eigen landbouwsector. Daar zit dan ook de meeste pijn in het handelsoverleg. In ieder geval wacht het beoogde akkoord nog een lange weg tot de definitieve invoering Fanatieke kaaseters zijn de Japanners niet: gemiddeld ongeveer 2 kilo per persoon per jaar, veel minder dan de Europeanen. De EU hoopt echter dat die consumptie toeneemt als de importkazen betaalbaar worden. Maar Japan vreest dat de eigen, kleinschalig georganiseerde zuivelsector (met bijna 18.000 zuivelboeren) wordt weggedrukt als Europa de kaassluizen mag openzetten. Verder willen beide partijen dat de ander zich meer openstelt voor elkaars wijn. Japan is een niet onaanzienlijk wijnland: naar productiehoeveelheid staat het op de 25ste plaats wereldwijd. Investeringsbescherming is in alle recente internationale handelsverdragen een heet hangijzer, en in het EU-Japan-akkoord is dat niet anders. Het Ceta-akkoord tussen de EU en Canada kent een nieuwe vorm van arbitrage in geval van conflicten tussen investeerders en overheden, maar Japan lijkt daar niet erg gelukkig mee te zijn. In ieder geval wacht het beoogde akkoord nog een lange weg tot de definitieve invoering. Zo moeten, net als bij Ceta, waarschijnlijk tientallen nationale en regionale parlementen in EU-landen instemmen met het verdrag. Dat kan jaren duren.

