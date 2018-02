EU dreigt Londen met schrappen overgangsperiode na Brexit

Hoofdonderhandelaar namens de EU, de Fransman Michel Barnier, waarschuwde zelfs dat de beoogde overgangsperiode na de brexit-datum van 29 maart volgend jaar van de baan is als Londen moeilijk blijft doen over de EU-voorwaarden daarvoor. Barnier sprak van 'aanzienlijke onenigheid' over die overgangsperiode, die zou moeten duren tot en met 31 december 2020. "De overgangsperiode is geen gegeven. Eerlijk gezegd ben ik verbaasd over deze onenigheid. De standpunten van de EU zijn logisch."

Ook kwesties uit de eerste on­der­han­de­lings­fa­se van vorig jaar zijn nog steeds onderwerp van conflict

Meer tijd De Britse regering heeft vorig jaar september zelf om zo'n overbrugging gevraagd, om burgers en bedrijven meer tijd te geven voor de grote veranderingen die de Brexit met zich meebrengt. De 27 andere EU-landen hebben daarmee ingestemd, maar wel met de voorwaarde dat alle rechten en plichten die bij het EU-lidmaatschap horen, voor die hele periode blijven gelden. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk al die tijd bij de interne EU-markt en dus ook de douane-unie blijft aangesloten. Het grote verschil is dat het VK tijdens die 'implementatieperiode' (zoals de Britten het zelf liever noemen) geen enkele invloed meer heeft op de besluitvorming in Brussel, direct gevolg van het opzeggen van hun lidmaatschap. Londen heeft het daar moeilijk mee. Zo willen de Britten onderscheid maken tussen de EU-burgers die zich tijdens de overgangsperiode in het VK vestigen en de EU-burgers die er al langer wonen. Die eersten zouden minder aanspraak mogen maken op bepaalde rechten: zij weten immers bij hun verhuizing al dat hun nieuwe vestigingsland geen EU-lid meer is. Dat is voor de EU-27 onaanvaardbaar. "Dit is een belangrijke kwestie voor ons, en ook voor het Europees Parlement", zei Barnier, nog eens in herinnering roepend dat dit parlement straks ook een doorslaggevende stem heeft bij het goedkeuren van alle brexit-overeenkomsten.