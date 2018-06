Ethiopië accepteert na jaren dralen de grens met Eritrea

Beiden vochten tussen 1998 en 2000 over enkele stukken grensgebied. Deze meest bloedige grensoorlog in Afrika kostte officieel het leven aan zo’n 70.000 mensen, maar waarschijnlijk ligt dat aantal aanzienlijk hoger.

De nieuwe hervormingsgezinde Ethiopische premier Abiy Ahmed had kort na zijn aantreden in april al gezegd dat hij vrede wilde met Eritrea. Vandaag besloot hij ook een einde te maken aan de noodtoestand in zijn land. Die was voordat hij aantrad uitgeroepen in verband met grote en aanhoudende demonstraties.

Ethiopië en Eritrea misbruikten de toch al gewelddadige situatie in Somalië om hun geschil uit te vechten

Beschietingen Het grensconflict met Eritrea sleepte jarenlang. In 2002 bepaalde een internationale grensgeschillencommissie dat enkele stukken stoffig grensgebied en het gehucht Badme aan Eritrea behoren. Ethiopië weigerde haar troepen terug te trekken. Dat gaat nu wel gebeuren. Eritrea weigerde elk gesprek met Ethiopië tot het de uitspraak van de onafhankelijke commissie zou erkennen. Aan de grens bleven de spanningen hoog. Af en toe ontaarden die zelfs in wederzijde beschietingen door de twee legers. Ethiopië en Eritrea beperkten hun rivaliteit niet alleen tot het grensgebied, maar misbruikten de toch al gewelddadige situatie in Somalië om hun geschil uit te vechten. Ze ondersteunden rivaliserende troepen in de burgeroorlog in Somalië die in 1991 begon.

Isolement De Eritrese leider Isaias Afwerki voelde zich in de steek gelaten door de internationale gemeenschap die niets deed om Ethiopië te dwingen de uitspraak van de grensgeschillencommissie te honoreren. Zijn regime werd autoritairder en Eritrea raakte steeds meer geïsoleerd. Vooral jonge mannen lijden onder verplichte en langdurige dienstplicht en vele duizenden ontvluchtten het land, vaak naar Ethiopië, maar ook verder naar Europa, velen van hen naar Nederland. De Ethiopische stap kan de spanningen tussen beide landen verminderen. Het is afwachten hoe Eritrea op de Ethiopische handreiking reageert. De laatste maanden lijkt het Eritrese regime de teugels enigszins te laten vieren.