Estland wordt de meest digitale EU-voorzitter ooit

Als 634.751 Britten ruim een jaar geleden geen 'Vertrek' maar 'Blijf' hadden gestemd bij het brexit-referendum, dan was het nu een stuk rustiger geweest in Tallinn, hoofdstad van Estland. Dan was David Cameron waarschijnlijk nog steeds premier van Groot-Brittannië en had hij nu de trom geroerd over het aankomende Britse EU-voorzitterschap.

Maar het is anders gelopen. De 33,5 miljoen opgekomen Britten stemden zoals ze stemden. Londen liet kort na het referendum weten dat het misschien toch niet zo'n goed idee is als het Verenigd Koninkrijk in de tweede helft van 2017 EU-voorzitter zou zijn, zoals al enige tijd op de kalender stond.

De Esten staan bekend om hun voortrekkersrol op digitaal gebied. Bijna alles doen de 1,3 miljoen inwoners via internet, ook hun communicatie met overheidsinstanties. De ministers vergaderen al sinds 1999 papierloos. In 2005 was Estland het eerste land in de wereld dat zijn burgers de mogelijkheid bood om via internet te stemmen.

Het is de eerste keer sinds de EU-toetreding tot de EU in 2004 dat het meest noordelijke Baltische land voorzitter is.

Estland, dat eigenlijk pas een half jaar later aan de beurt zou zijn, zette de turbo erop en neemt morgen het stokje al over van Malta. Gisteren bracht een deel van de Europese Commissie, onder wie voorzitter Jean-Claude Juncker, een bezoek aan Tallinn ter ere van het voorzitterschap.

Versnipperd

Dus zet Tallinn zich de komende maanden stevig in voor de gemeenschappelijke digitale markt in de EU, nu nog versnipperd in 28 marktjes. Vrij verkeer van data is nog een droom, maar ooit zal dat de 'vijfde vrijheid' in de EU zijn, zei de Estse EU-ambassadeur Kaja Tael deze week in Brussel. De andere vier gelden (al dan niet) voor goederen, diensten, werknemers en kapitaal.

Estland zal niet proberen de andere 27 landen in zes maanden tijd net zo ver te krijgen als het zelf is op digitaal gebied, zei Tael. "Maar we kunnen er wel mee pronken en laten zien wat de mogelijkheden zijn."

Op 29 september is er een extra Europese top in Tallinn die geheel in het teken staat van de digitale toekomst van Europa. De meeste regeringsleiders hebben toegezegd daarbij te zijn.

Verder zal Estland het voorzitterschap zeer praktijkgericht aanpakken, op een manier die Nederland zal aanspreken. "We zijn een pragmatisch volk", aldus Tael. "We zijn protestanten, meestal vatten we de koe bij de horens en gaan we naar de kern van de zaak."

