Escalatie tussen generaals en demonstranten in Soedan

De standpunten van de militaire overgangsraad in Soedan en de Beweging voor Vrijheid en Verandering (DFC) verharden zich. De vertegenwoordigers van de DFC, die achter de al maanden durende volksopstand zit, eisen dat de generaals uiterlijk woensdag de macht aan een burgerregering overdragen.

Ondertussen zijn in grote steden als Khartoem de elektriciteit en het stromend water in de volkswijken afgesloten. Sommige buurten hebben al sinds het begin van de ramadan geen water meer. De schuld hiervan wordt bij het leger gelegd, die zou proberen mensen uit te putten en op de knieën te krijgen. Het zou niet om een storing in de elektriciteits- en watertoevoer gaan, maar om het bewust blokkeren ervan.

Inmiddels nemen de confrontaties tussen de Rapid Support Forces (RSF) onder leiding van de tweede man bij de militairen, Hemidti, en de demonstranten toe. Al een paar keer probeerden RSF-eenheden delen van het plein te ontruimen waar het legerhoofdkwartier gevestigd is en waar al bijna vijf weken een sit-in gehouden wordt.

Ook Nile Street, de boulevard langs de Nijl midden in Khartoem, is inmiddels bezet door demonstranten die er barricades opwerpen. De militaire overgangsraad heeft laten weten dat deze doorgangsweg open moet blijven. Maar meerdere pogingen door de politie om die te ontruimen zijn al mislukt.

Zeggenschap

De militairen verwezen een DFC-voorstel om tot machtsoverdracht te komen naar de prullenbak. De generaals zijn tegen de afschaffing van de islamitische sharia als bron voor wetten in het land en ze willen de zeggenschap houden over het uitroepen van de noodtoestand en over oorlogsverklaringen aan een ander land. Ook willen ze de leiding houden over alle veiligheidstroepen inclusief de politie en willen ze de provinciale gouverneurs kunnen benoemen en ontslaan.

Volgens de leiders van de volks­opstand willen de generaals tijdens de twee jaren van overgang naar een ­burgerregering de touwtjes in handen houden. Zelf eisen zij dat het leger slechts gaat over veiligheid en grenscontroles. Zij verwijten de generaals tijd te rekken om tijdens de ramadan de demonstraties te ondermijnen, in de hoop dat mensen zullen opgeven.

De DFC (waarin de vakbond en oppositiepartijen samenwerken) is het vertrouwen kwijt dat het met de generaals tot een akkoord kan komen. De oppositie roept mensen in het hele land nu op om de demonstraties en sit-ins te versterken. Woensdag, de dag dat het ultimatum voor de overdracht van de macht afloopt, is ook uitgeroepen tot dag van burgerlijke ongehoorzaamheid.