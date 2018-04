Eren we Mark met Ruttemeroog of toch Maurits met Klein Mauritius?

Die woensdagochtend plofte om exact 08.07 uur de eerste inzending op de digitale deurmat: 'Mede als eerbetoon aan onze vroegere premier Van Agt zou ik het eilandje de naam de Pukkel geven'.

Nog even terug naar vorige week. We beschreven hoe stichting Vrienden van de Hofvijver vergeefs heeft gepoogd het eilandje de naam van de in 2007 overleden galeriehoudster Hermance Schaepman te geven. Zij voerde ooit actie tegen de dreigende sloop van het Kurhaus in Scheveningen, maar genoot vooral bekendheid als beschermvrouw van het beroemde water bij het Binnenhof. Schaepman wist te voorkomen dat er een parkeergarage onder de Hofvijver kwam. Als iemand het verdient het eilandje in het midden naar zich vernoemd te krijgen, is zij het wel, aldus de stichting.

Inzending van Frank Hoogeweegen, vorige week woensdag 13.01 uur: "Alle namen zijn goed voor 'Het Eiland' mits het maar niet de naam van mevrouw Schaepman is!"

Eén van de twee eilanden in de Hofvijver. © Google Maps

Dat vraagt om een nadere uitleg. Hoogeweegen, winkelier in de Haagse binnenstad, had graag die 'mooie parkeergarage' gebouwd zien worden, 'met riante wandel in- en uitgang'. "Dat was super geweest. Nu is zij overleden en moet het centrum het stellen met parkeeraftreksels die veel minder mooi zijn." Waarvan akte.

Oppositiebos Welke naam is dan wel geschikt? Allereerst de categorie leuk bedacht, maar gaat het niet worden: Belastingparadijsje, Geitenpaadje, Alcatraz, Eendplaza, Ut Èlandje, Reigâhland, Ministerie van belangrijke zaken, Natte poten, Hofhobbel, De hofnar, Hoflandje, Liefdesnestje, Haags hofje, Het hofkliekje, 't Vluchtheuveltje, Bijzettafeltje, Het haarstukje. Hans Lekkerkerk stelt Dromenland of Droomeiland voor. Ter toelichting: "Kamerleden kunnen een andere geachte afgevaardigde met een onhaalbaar idee/motie/voorstel daarnaar verwijzen en dan ook letterlijk." In dit rijtje past ook Oppositiebos, ingestuurd door Yvonne van den Ende. Korte, zakelijke mail van Kor Vos te Kropswolde, afgelopen woensdag, 10.43 uur: "Noem het maar De beerput." Meerdere lezers suggereren Broedplaats. Niet gek bedacht. Het was ooit een ideale locatie voor ooievaars en is uitermate geschikt voor tobbende politici. Nico Oudhof stuurde Plage gebroeders De Witt in. Is mogelijk natuurlijk. De twee mannen werden in 1672 daar in de buurt op gruwelijke wijze gelyncht en aan hun voeten opgehangen aan een paal op het Groene Zoodje, de toenmalige executieplaats. Toch zou een verwijzing naar de gebroeders De Witt ongepast zijn. Het eilandje in de Hofvijver is in 1633 juist aangelegd om te voorkomen dat de heren vanuit het Stadhouderlijk Kwartier vrij uitzicht hadden op die executieplaats. Geen Plage gebroeders De Witt dus.

Règâhsnest Hoe verder? Lezer Piet-Jan op de Hoek meldt ons dat in zijn familie het verhaal gaat dat zijn vader, enig kind, begin vorige eeuw de ooievaars op het eilandje vroeg om een broertje of zusje. "Mede daarom stel ik de naam Ooievaarsnest voor. Dat anderen daar dan liever Règâhsnest van maken, neem ik maar voor lief." Resteren nog enkele serieuze kandidaten. Peter Elderson stuurde ons de suggestie Willemsoog. Want oog betekent immers eilandje, de naam Willem behoeft geen verdere toelichting. Mooier is wellicht Ruttemeroog. Maar wat als er een nieuwe premier komt, dan ook een nieuwe naam voor het eiland? Tot slot, idee van Henk de Lange: Mauritius. Het eilandje ligt tegenover de Mauritstoren. In dat gebouw hebben heel wat kabinetsformaties plaatsgevonden, tegenwoordig zetelt daar de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Mauritius is wellicht wat hoog gegrepen. Klein Mauritius dan?