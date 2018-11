Erdogan wint: filantroop en miljardair Soros staakt zijn activiteiten in Turkije

De Open Society Foundation (OSF) van de filantroop en miljardair George Soros stopt haar activiteiten in Turkije. De stichting meldde gisteren dat ze haar werk niet langer kan uitvoeren vanwege ‘ongegronde beschuldigingen’ in de media. Op de details van die aantijgingen ging de stichting niet in. Via zijn Open Society Foundation schenkt Soros veel geld aan goede doelen, die veelal in de pro-Europese en anti-nationalistische hoek zitten.

Lees verder na de advertentie

De Turkse president zei een paar dagen geleden nog dat ‘de Hongaarse Jood’ Soros ‘landen probeert te verdelen en te vernietigen’. Ook is het Turkse ministerie van binnenlandse zaken onlangs een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de Soros-stichting. De OSF is volgens de aanklager betrokken geweest bij de Gezi-protesten in 2013. Die richtten zich aanvankelijk tegen de herinrichting van een park in Istanbul, maar mondden uit in demonstraties tegen het beleid van Erdogan, die toen nog premier was. De OSF ontkent iedere betrokkenheid bij de gebeurtenissen van vijf jaar geleden.

De aankondiging om te stoppen in Turkije komt in de week dat de universiteit die Soros in Hongarije oprichtte dreigt te vertrekken uit Boedapest

Toch werd tien dagen geleden in dit verband een van de oprichters van OSF in Turkije, Hakan Altinay, samen met twaalf anderen opgepakt. Altinay wordt ervan verdacht de activist en filantroop Osman Kavala te steunen, die door Erdogan ‘de Soros van Turkije’ wordt genoemd.

Omver Volgens de Turkse president heeft Kavala, die al ruim een jaar in voorarrest zit, tijdens de Gezi-protesten ‘terroristen’ gefinancierd. Ook wordt hij ervan beschuldigd een poging te hebben gedaan om de regering omver te werpen. Kavala liet weten nog altijd te wachten op een officiële aanklacht zodat hij kan bewijzen dat de beschuldigingen ongefundeerd zijn. De aankondiging van OSF om te stoppen in Turkije komt in de week dat ook de Central European University (CEU) die Soros in Hongarije oprichtte dreigt te vertrekken uit Boedapest. Door aanpassingen in de Hongaarse wet wordt het voor de CEU bijna onmogelijk om in dat land nog te functioneren. Na een lange strijd met de Hongaarse regering wil de CEU nu de campus naar het Oostenrijkse Wenen verplaatsen. Eerder sloot de stichting van Soros al haar kantoor in Boedapest vanwege het steeds ‘repressievere politieke en juridische klimaat’. Afgelopen weekend demonstreerden in Boedapest duizenden studenten en medewerkers, van de CEU en van andere universiteiten, tegen het vertrek van de CEU.

Lees ook: