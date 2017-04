Erdogan weet Koerden te verleiden tot ja-stem

Goed voor zo’n tien miljoen stemmen – ongeveer een vijfde van het electoraat ­– vormden de Koerden bij het referendum over de invoering van een presidentieel systeem een groep om rekening mee te houden. Daar lijkt de AKP, die het initiatief nam voor de volksraadpleging, van geprofiteerd te hebben. Het is lastig vast te stellen hoeveel Koerden precies voor de grondwetswijziging hebben gestemd, maar duidelijk is wel dat in sommige Koerdische regio’s de ja-stem relatief hoog is uitgevallen, zegt zegt Joost Jongerden, verbonden aan de Wageningen Universiteit en gespecialiseerd in de Koerdische kwestie.

“Dat is bijvoorbeeld gebeurd in de regio’s Urfa en Bingöl. Dat zijn overigens wel gebieden waar de AKP en de pro-Koerdische HDP al langere tijd strijd met elkaar voeren.” Die lijkt nu dus in het voordeel van de AKP uit te pakken, onder andere doordat Erdogan de Koerden heeft aangesproken op hun islamitische identiteit, aldus Jongerden. “In een provincie als Bingöl is dat goed gelukt. Als je naar andere Koerdische gebieden kijkt, zoals Diyarbakir of Batman, dan heeft de HDP – de nee-stem in dit geval – heel sterk de overhand heeft gehad.”

Toch is ook in veel Koerdische steden de steun voor het AKP-beleid toegenomen in vergelijking met de verkiezingen van juni 2015. Zo stemde in Diyarbakir zo’n 32 procent ‘ja’ tijdens het referendum. Bij de verkiezingen van juni 2015 kon de partij van Erdogan in de grootste Koerdische stad van het land nog maar op een krappe 15 procent van de stemmen rekenen.

Geweld In anderhalf jaar is er veel gebeurd in het zuidoosten. Het geweld laaide in de zomer van 2015 op, nadat het staakt-het-vuren aan flarden was geschoten. Steden werden in puin gelegd, duizenden gebouwen werden neergehaald en er vielen zo’n tweeduizend doden. Honderdduizenden mensen moesten hun huizen gedwongen verlaten. Kopstukken van de HDP, Selahattin Demirtas en Figen Yuksegdag en een tiental parlementariërs werden gearresteerd en zitten nog altijd vast. Veel Koerden zijn het geweld, de verwoestingen en de avondklok inmiddels zat Veel Koerden zijn het geweld, de verwoestingen en de avondklok inmiddels zat. Op dat gevoel speelde Erdogan tijdens zijn ja-campagne handig in, door keer op keer te benadrukken dat hij de opstand die de Koerdische PKK ruim drie decennia geleden begon alleen kan aanpakken als hij de volledige controle krijgt. Die boodschap droeg Erdogan begin deze maand zelfs uit in Diyarbakir. “PKK-supporters roepen dat ze vrede willen. Maar kan er vrede zijn als ze met wapens rondlopen? Wij zijn de bewakers van de vrede en de vrijheid.” Maar of Erdogan nu hij de winst op zak heeft ook werkelijk voor rust gaat zorgen in het zuidoosten? Joost Jongerden verwacht het niet. “Erdogan heeft een grote confrontatie gezocht met de Koerden en die is nog lang niet achter de rug. Afgelopen weekend zei hij nog dat de Turkse operaties in buurland Syrië een nieuwe fase in zullen gaan. Ook bij dat conflict geldt dat het vooral om een confrontatie met de Koerden gaat. Nee, op korte termijn verwacht ik geen positieve stappen rondom de Koerdische kwestie.”

