Erdogan op diplomatieke tour langs Golfstaten

Tijdens een bliksembezoek aan een aantal Golfstaten hoopt de Turkse president Erdogan de kemphanen in de regio nader tot elkaar te brengen. Gistermiddag arriveerde hij in Saudi-Arabië voor een ontmoeting met koning Salman. Na het diner vervolgde hij zijn reis naar Koeweit, waar een gesprek met emir Al-Sabah op het programma stond. Ook dat land probeert te bemiddelen, tot nu toe zonder succes. Vandaag zal Erdogan in Qatar zijn tour beëindigen, het land waar de crisis om draait.

Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Bahrein hebben begin juni de economische en diplomatieke banden met Qatar verbroken. Zij beschuldigen de Golfstaat ervan extremisten te steunen. Ze sloten hun grenzen en hun luchtruim voor vliegtuigen uit Qatar en kwamen daarna met een lijst van dertien eisen, waaronder de sluiting van nieuwsstation Al Jazeera, de uitzetting van alle Moslimbroeders en het verbreken van de banden met Iran. Qatar ontkende de beschuldigingen en wees de eisen af.

Samenwerking

"Het is in niemands belang dat deze crisis zich voortzet", zei Erdogan voordat hij richting Saudi-Arabië afreisde. "De islamitische wereld heeft samenwerking nodig , geen nieuwe verdeeldheid." Verdeeldheid komt ook Turkije slecht uit. Ankara kan het zich eigenlijk niet veroorloven om een kant te kiezen in het conflict, want profiteert van beide kampen. Maar dat de sympathie in eerste instantie bij Qatar ligt, is geen groot geheim.

Turkije en Qatar onderhouden hechte banden op het gebied van veiligheid, economie en diplomatie. Zo hebben de Turken een militaire basis op Qatar waar nu ongeveer honderd militairen zijn gelegerd maar waar plek is voor veel meer soldaten. Verder handelen beide landen graag met elkaar. Met de Turkse export naar Qatar was in 2015 bijvoorbeeld ruim 400 miljoen dollar gemoeid.

De warme banden uiten zich ook in een gedeelde visie op de regio. Allebei proberen ze - tegen het zere been van Saudi-Arabië - een goede relatie met Iran te onderhouden. De moslimbroeders en Hamas beschouwen ze niet als terroristische organisaties.

Bovendien is Erdogan zeker nog niet vergeten hoe de emir van Qatar hem als eerste persoonlijk belde na de mislukte coup in zijn land een jaar geleden.