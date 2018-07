Erdogan ontslaat nog eens 18.000 ambtenaren met nieuw decreet

De ambtenaren worden ervan beschuldigd banden te hebben met terreurorganisaties of met groepen die handelen 'tegen de nationale veiligheid'. De helft van het aantal ontslagen betreft politieagenten. Verder verliezen 199 academici en 5000 militairen hun baan.

Lees verder na de advertentie

De ontslagen hebben te maken met de verwachte opheffing van de al twee jaar durende noodtoestand. Erdogan heeft beloofd om die na het verstrijken ervan op 18 juli niet te verlengen. Daarna is de president niet meer in staat zulke decreten uit te vaardigen. Het lijkt erop alsof de regering gebruik maakt van haar laatste mogelijkheid. De noodtoestand, die kort na de mislukte staatsgreep in 2016 werd afgekondigd en inmiddels zeven keer is verlengd, stelt de regering in staat bepaalde vrijheden in te perken en de decreten uit te vaardigen die geen goedkeuring van het parlement nodig hebben.

Critici beschuldigen Erdogan ervan de mislukte staatsgreep als voorwendsel te gebruiken om afwijkende meningen de kop in te drukken

Sinds de mislukte staatsgreep zijn ongeveer 160.000 mensen gevangengezet en is bijna eenzelfde aantal ambtenaren ontslagen, meldde het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties in maart van dit jaar. Er zijn al diverse keren demonstraties uitgebroken om aan deze praktijken een einde te maken door de noodtoestand af te schaffen. Zoals in mei, toen duizenden Turken demonstreerden tegen de zevende verlenging.

Turkije zegt dat de maatregelen nodig zijn om bedreigingen van de nationale veiligheid tegen te gaan en vooral ook om de verboden Gülen-beweging uit te schakelen. Deze organisatie wordt ervan verdacht achter de mislukte putsch te zitten die aan 250 mensen het leven kostte. Tienduizenden mensen zijn sindsdien opgepakt, maar volgens Ankara is het gevaar nog altijd niet geweken.

Noodtoestand als instrument Critici van president Erdogan beschuldigen hem er echter van dat hij de mislukte staatsgreep als voorwendsel gebruikt om afwijkende meningen de kop in te drukken. De noodtoestand zou daarbij een instrument zijn. Ondanks deze kritiek werd Erdogan onlangs met 53 procent van de stemmen herkozen als president van Turkije, een functie die hij al vijftien jaar bekleed en ook de komende vijf jaar nog zal bekleden. Erdogan krijgt met deze verkiezingszege nog meer macht dan hij al had, omdat de meerderheid van de kiezers vorig jaar in een referendum instemde met de invoering van een presidentieel systeem. De uitvoerende macht ligt voortaan officieel bij de president. Zo heeft Erdogan vanaf nu de wettelijke bevoegdheid om hoge functionarissen, onder wie vicepresidenten en ministers, rechtstreeks te benoemen.

Lees ook:

In Turkije is regeren per decreet de nieuwe norm Door heel Turkije gingen in mei duizenden mensen de straat op. De demonstraties werden georganiseerd door de seculiere oppositiepartij CHP. Op Twitter was de hele dag het motto van de protestactie trending: Wij willen geen noodtoestand, maar democratie.