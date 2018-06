Erdogan nog lang niet zeker van winst

Bijna anderhalf jaar eerder dan de bedoeling was, kiezen de Turken vandaag een president en een parlement. President Erdogan hoopt met een vervroegde stembusgang zijn populariteit te verzilveren voordat de economische situatie in het land verder verslechtert. Maar toen de president in april vervroegde verkiezingen uitriep, schatte hij zijn kansen waarschijnlijk hoger in voor hemzelf en voor zijn AKP.

Of de Turkse president zich daadwerkelijk zorgen moet maken, is lastig in te schatten. In de peilingen schommelt hij rond de helft van de stemmen. Haalt hij meer dan 50 procent van de stemmen, dan kan Erdogan blijven zitten en het presidentieel systeem invoeren waar de Turkse bevolking vorig jaar via een referendum voor heeft gekozen. Hij mag dan onder andere zelf rechters aanstellen. Ook heeft hij beloofd om als eerste daad de noodtoestand, die al sinds de mislukte coup twee jaar geleden van kracht is, af te schaffen. Haalt Erdogan niet de meerderheid van de stemmen, dan is een tweede ronde op 8 juli nodig.

Erdogan kreeg te maken met een oppositie die een energieke en creatieve campagne op poten zette. Zo kocht de rechts-nationalistische IYI-partij van Meral Aksener advertenties bij google in. Als je in Turkije 'de AKP' googelde, kreeg je als eerste resultaat de volgende tekst te zien: 'Nu heb je een betere optie, kies voor de IYI-partij.'