Erdogan lonkt weer naar zijn ‘oude vrienden’ zoals Nederland

In maart van dit jaar waren de Nederlanders nog 'nazi's en fascisten' volgens Recep Tayyip Erdogan. Nu wil de Turkse president betere relaties met zijn 'oude vrienden' in Den Haag. Het tekent zijn manier van diplomatie bedrijven.

Erdogan deed zijn uitspraken gisteren in het vliegtuig van Tsjaad naar Tunesië, aan het einde van een reis naar enkele Afrikaanse landen. "Wij hebben geen probleem met Duitsland, Nederland of België", zei hij tegen meereizende journalisten. "In tegendeel: de mensen die in de regeringen van die landen zitten, zijn mijn oude vrienden."

Een bezoek aan een van de genoemde landen sloot Erdogan ook niet uit. Maar aan het begin van dit jaar was hij in Nederland niet eens welkom, tijdens de campagne voor de verkiezingen in Turkije. Toen in zijn plaats ministers wel zouden komen om Turkse Nederlanders toe te spreken, mochten zij het land niet in of werden ze weer naar het buitenland begeleid.

Premier Mark Rutte lijkt na de diplomatieke rel in het voorjaar ook wat bijgedraaid. In De Telegraaf zei hij een week geleden over Turkije: "Ik denk dat het goed zou zijn als de relatie verbetert." Rutte beklemtoonde het belang van een goede verstandhouding met de Navo-bondgenoot, de grootste in militaire kracht na de Verenigde Staten. Erdogan reageerde gisteren tevreden op deze uitspraken.

De verzoenende toon van Rutte is waarschijnlijk ingegeven door de grote onzekerheden in de internationale verhoudingen. De Verenigde Staten onder president Donald Trump gedragen zich onvoorspelbaar en de Russische president Vladimir Poetin stelt zich assertief op.

In die omstandigheden kunnen de Europese landen en Turkije baat hebben bij een goede verstandhouding.

Relatie met VS Mogelijk ziet de Turkse president nu kansen om Europese landen enigszins los te weken van hun band met Washington. Zo prees hij gisteren Duitsland, België en Nederland omdat ze de VS niet zijn gevolgd in het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Turkije wil een ambassade in Oost-Jeruzalem openen, om de Palestijnen te steunen.