Erdogan blijft hard optreden en wil doodstraf herinvoeren

“De ellendige coupplegers en iedereen die tegen ons heeft gestookt, zullen van nu af aan geen rust meer vinden”, zei Erdogan afgelopen nacht in een toespraak tot het parlement in Ankara, dat vorig jaar werd beschoten door muitende militairen. Toekomstige terreurgroepen of coupplegers zal hij de hoofden afrukken wanneer zij een bedreiging vormen voor zijn bewind, aldus de president.

Erdogan heeft de noodtoestand voor de vierde keer verlengd, wat betekent dat hij zonder inmenging decreten kan uitvaardigen. Die besluiten kunnen niet via het grondwettelijk hof worden aangevochten. Ook riep hij burgers op mogelijke aanhangers van geestelijk leider Fethullah Gülen aan te geven. De president houdt hem verantwoordelijk voor de couppoging. De in de VS wonende Gülen ontkent dit.

Oppositie blijft weg

Bij de nachtelijke parlementszitting bleven de grootste oppositiepartijen de CHP en de pro-Koerdische HDP weg. Hun leiders beschuldigden de regering van vernietiging van de rechtsstaat. Het hoofd van de CHP, Kemal Kilicdaroglu, sprak van een erosie van de democratie. “Dit parlement is achterhaald en haar autoriteit is weg. In het afgelopen jaar is gerechtigheid vernietigd. In plaats van snelle normalisatie, is er een permanente noodtoestand ingevoerd.”

De oppositieleiders verwijten Erdogan dat hij de coup misbruikt om politieke tegenstanders uit te schakelen en spreken van het doorvoeren van een 'tweede putsch'. Erdogan beticht op zijn beurt de CHP-leider ervan gemene zaak met de coupplegers te maken.

Erdogan spreekt aanhangers toe voor het presidentiële paleis, tijdens de huldiging van een monument om de slachtoffers van de staatsgreep te herdenken. © AP

Honderdduizenden Turken kwamen zaterdag bijeen om het afslaan van de couppoging te herdenken. Zij verzamelden zich op de brug over de Bosporus in Istanbul, die symbool is komen te staan voor het verzet tegen de staatsgreep. In spreekkoren vroegen zij om de doodstraf voor de hoofdverdachten.