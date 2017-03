Een terugkerend dreigement is het opzeggen van de vluchtelingendeal met de EU, bijvoorbeeld als Turkse staatsburgers niet binnen een paar maanden visumvrij naar Europa mogen reizen. De migratieafspraken bestaan nu een jaar, en visumvrij reizen is er nog niet. Het voornaamste probleem is dat er te veel schort aan de Turkse rechtsstaat om aan alle criteria van de EU te voldoen. Ondanks alles houdt de migratiedeal nog steeds stand.

Ook de Verenigde Staten moeten het af en toe ontgelden. Turkije eist de uitlevering van Fethullah Gülen, de geestelijke die volgens Ankara achter de mislukte coup van 15 juli 2016 zit. Erdogan zei in augustus dat Washington moet kiezen tussen vriendschap met Turkije of de terreurgroep van Gülen. Meer dan een half jaar later gebruikt de Amerikaanse luchtmacht nog steeds de Turkse basis Incirlik, en zit Gülen nog in Pennsylvania.

De sancties deden pijn, en Turkije had de handen vol aan de oplaaiende oorlog met de Koerden en IS.

Binnen de Navo dreigt Turkije al jaren Chinese of Russische raketverdediging te kopen. Gesprekken met Amerikaanse en West-Europese fabrikanten stranden telkens op de Turkse wens om behalve de luchtafweerraketten ook de achterliggende technologie en blauwdrukken te krijgen. Andere Navo-landen herhalen iedere keer dat als Turkije Russische of Chinese systemen koopt, die niet aangesloten worden op het netwerk voor luchtverdediging van het bondgenootschap. Het zou de Navo kwetsbaar maken voor spionage. Deze soap speelt al sinds 2011.

Hoog spel met Rusland Een ander geval van Turks hoog spel is de confrontatie met Rusland. In november 2015 schoot een Turkse straaljager een Russische bommenwerper neer die vanuit Syrië kortstondig het Turkse luchtruim was binnengedrongen. Door Turkije gesteunde Syrische rebellen schoten ook nog de aan een parachute bungelende piloot dood. Moskou reageerde met economische sancties en schrapte toeristenvluchten naar de Turkse kust. In juni 2016 besloot Erdogan excuses aan te bieden. De sancties deden pijn, en Turkije had de handen vol aan de oplaaiende oorlog met de Koerden en IS. De strijd tegen de Syrische president Assad, en het frustreren van zijn Russische bondgenoot, kwam op het tweede plan. Diezelfde maand legde Turkije ook een uit 2010 daterende ruzie met Israël bij. Dat jaar probeerde een schip van een Turkse actiegroep de Israëlische militaire blokkade van Gaza te doorbreken. Toen Israëlische commando's aan boord gingen, werden zij door de opvarenden aangevallen. De militairen schoten vervolgens negen opvarenden dood. In 2013 kwam Israël al met iets wat Turkije als excuses zou kunnen opvatten. Premier Netanyahu betreurde het incident en gaf toe dat er bij de planning van de operatie fouten waren gemaakt. Ankara hield echter vast aan de eis dat de blokkade van Gaza werd opgeheven. Drie jaar later nam Turkije genoegen met het recht hulpgoederen via Israël naar het Palestijnse gebied te brengen. Ook werden alle juridische procedures tegen Israëlische militairen gestaakt. Eind vorig jaar wisselden Ankara en Tel Aviv weer ambassadeurs uit.

