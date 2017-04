Erdogan begint aan wereldreis om aan zijn imago te werken

Toch begint Erdogan zijn reis dit weekend niet in het Westen maar in het Oosten. Zijn eerste afspraak heeft hij in India met president Mukherjee en premier Modi. De Turkse president zal daarbij vergezeld worden door zijn ministers van economische zaken en handel en een flinke delegatie van het bedrijfsleven. Erdogan hoopt de economische betrekkingen met India te verbeteren. Dat is onder andere ook zijn doel met het bezoek aan China waar hij halverwege mei naartoe gaat.

Lees verder na de advertentie

Erdogan lijkt zijn populariteit in dit deel van de wereld te willen testen

Erdogan lijkt zijn populariteit in dit deel van de wereld te willen testen. Want de Turkse president kan wel wat nieuwe vrienden gebruiken. Dat hij op het moment niet best ligt in Europa, van oudsher een belangrijke bondgenoot, is duidelijk. Het referendum dat hij op 16 april organiseerde over het invoeren van een presidentieel systeem, zorgde voor grote confrontaties met Brussel dat zich zorgen maakt over de autocratische opstelling van de Turkse president. De verhouding werd er niet beter op toen hij Europese leiders voor nazi's uitschold.

Vriendengroep Lid worden van de Europese club zit er voorlopig niet in, dus lonkt Erdogan al een tijdje naar het Shanghai-Pact. Toeval of niet, de eerste landen die hij tijdens zijn 'wereldtour' bezoekt, zijn lid (China, Rusland) of waarnemend lid (India) van deze 'vriendengroep' van Euraziatische landen. Ook bij de Russische president Poetin en de Amerikaanse president Trump zal Erdogan willen aftasten hoe geliefd hij is. De uitnodiging die hij van beide leiders ontving is alvast een opsteker voor hem. Evenals het telefoontje dat hij van Trump vlak na het referendum kreeg om hem te feliciteren met zijn overwinning. Erdogan hoopt met Trump een betere verstandhouding op te bouwen dan hij met de vorige president Obama had. Toch zullen de twee leiders waarschijnlijk een pittige discussie voeren in het Witte Huis, met als belangrijkste twistpunt het conflict in Syrië. Erdogan nam gisteren alvast een voorschot op de ontmoeting met zijn Amerikaanse collega. "Waarom vragen we terroristische organisaties om hulp?" vroeg hij zich geïrriteerd af vanuit Istanbul. De president doelt daarmee op de Syrisch-Koerdische strijders van de YPG waarmee Washington optrekt in de strijd tegen IS. Ankara beschouwt hen als terroristen en als een verlengstuk van de Koerdische PKK waarmee het een bloedig conflict uitvecht in eigen land en afgelopen week ook in Noord-Irak. Erdogan wil voorkomen dat ten zuiden van zijn land een door Koerden gedomineerde zone ontstaat. En dus heeft hij er baat bij dat de rol van YPG in het Syrische conflict zo beperkt mogelijk is. Bij de aanval op de stad Raqqa, nu nog in handen van Islamitische Staat, moet niet YPG maar Turkije het voortouw nemen, aldus Erdogan. "Ik geloof dat we dat kunnen en dat zal ik Trump zeggen." Erg gevoelig zal de Amerikaanse president waarschijnlijk niet zijn voor de Turkse argumenten. De kans dat Trump een vriendschap met Erdogan verkiest boven een goede relatie met de YPG lijkt klein. De YPG-strijders zijn in Syrië van onschatbare waarde gebleken voor de coalitie die de VS leidt. Het Amerikaanse leger reageerde eerder deze week dan ook woedend toen Ankara zonder overleg vooraf luchtaanvallen op de YPG uitvoerde. En ook bij Poetin zal Syrië een lastig gespreksonderwerp zijn. De Russische president heeft het liefst dat Turkije zich helemaal niet bemoeit met de oorlog in Syrië.

Bondgenoot Hoe Erdogan zich in Brussel opstelt, hangt af van het eerste deel van zijn reis De laatste bestemming van Erdogans diplomatiek tour is zeker niet de gemakkelijkste. Bij de Navo-top in Brussel op 25 mei zal hij moeten bewijzen hoe betrouwbaar hij nog is als bondgenoot. In de wandelgangen zal hij door verschillende Europese leiders aangesproken worden op zijn eerdere opmerkingen en op zijn optreden in eigen land waar sinds de mislukte coup afgelopen zomer honderdduizenden mensen zijn opgepakt en ontslagen. Hoe Erdogan zich in Brussel opstelt, hangt af van het eerste deel van zijn reis. Als het hem lukt elders in de wereld betrekkingen te verbeteren en toezeggingen binnen te halen zal hij zich tegenover het Westen harder durven opstellen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.