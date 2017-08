Erdogan adviseert: Stem niet op Merkel

“Steun de partijen die niet tegen Turkije zijn”, zei Erdogan na het vrijdaggebed. De Duitse verkiezingen vinden op 24 september plaats.

Tegelijkertijd sprak Gabriel zachte woorden tegen Turken in Duitsland. "Hoe moeilijk de politieke banden tussen Duitsland en Turkije ook zijn, voor ons blijft duidelijk: jullie, mensen met Turkse wortels in Duitsland, horen bij ons - met of zonder Duitse pas."

Hij noemde het beleid van Erdogan eerder deze maand “volledig in strijd met onze Europese waarden”. Een ‘duidelijk antwoord’ is nodig, zo zei hij. Dat zou wat hem betreft onder andere moeten bestaan uit het korten op de financiële steun aan kandidaat-lidstaat Turkije.

Dilemma

Het tekent Duitslands dilemma’s in de omgang met Turkije. Duitsland herbergt de grootste Turkse gemeenschap buiten Turkije. Het laatste wat het land wil is de drie miljoen ‘eigen’ Turken van zich vervreemden en hen in Erdogans armen drijven. Een miljoen Duitse Turken mogen eind volgende maand bij de verkiezingen hun stem uitbrengen.

De relatie tussen beide landen is bekoeld na de mislukte staatsgreep in Turkije vorig jaar. In de nasleep werden 50.000 Turken gearresteerd en 150.000 ontslagen. De EU heeft zich meerdere keren kritisch uitgelaten over de situatie in Turkije. Erdogan doet dit af als 'anti-Turks sentiment in Duitsland'.

