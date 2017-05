Er zullen in deze formatie waarschijnlijk nog vele schimmige debatten volgen

Sterker, als er nog een aantal mislukkingen worden aangekondigd, zou er nog niets unieks gebeurd zijn. Pas wanneer vervolgens de Kamervoorzitter weer in actie zou moeten komen omdat de partijen er zelf niet uitkomen, is er wel een primeur.

Lees verder na de advertentie

De pessimisten vreesden dit moment al nog voor de formatie van start ging. Al is vrezen wellicht een verkeerd woord. Sommigen hoopten ook dat het fout zou gaan. Ze hoopten dat de Kamer met hangende pootjes terug zou moeten naar het staatshoofd om hem ootmoedig te verzoeken de regie van de formatie weer als vanouds op zich te nemen. In de meer conservatieve hoek in de Kamer, vooral bij CDA en VVD, vinden ze het maar niks dat het staatshoofd geen regierol meer in de formatie heeft.

Maar nog groter is de ergernis bij degenen die in het verleden ijverden voor de regierol voor de Kamer zelf. Woensdag begon Edith Schippers aan haar tweede ronde als verkenner. Geheel in lijn met de no nonsense-aanpak die we van haar kennen, begon ze onmiddellijk na het Kamerdebat naar aanleiding van het stranden van de eerste formatiepoging met gesprekken met de fractievoorzitters. Die konden echter niet dezelfde dag worden afgerond, want Jesse Klaver van GroenLinks moest zijn achterban bijpraten in de Haagse poptempel het Paard van Troje en PvdA-leider Lodewijk Asscher moest hoognodig naar het televisieprogramma 'De Wereld Draait Door' om daar uit te leggen waarom het hem niet gelukt was tijdens het Kamerdebat meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaken van de breuk tussen VVD, CDA, D66 en PvdA.

GroenLinks en PvdA waren ooit twee van de partijen die het staatshoofd buiten de formatie wilden houden, maar waren nu juist degenen die niet thuis gaven toen de verkenner van de Kamer probeerde de vaart erin te houden. Bij D66 konden ze zich er woensdagavond bijzonder over opwinden.

Wat er aan de hand was hoor je nooit, maar voor de fijnproever was er meer dan genoeg om van te genieten

Tekst loopt door onder afbeelding

Koning Willem-Alexander ontvangt de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, mevrouw Khadija Arib op de Eikenhorst in Wassenaar. © ANP

Op de proef Kamervoorzitter Khadija Arib sloeg zich overigens prima door het door de pessimisten voorziene probleem. Arib heeft zich de afgelopen maanden minutieus voorbereid op deze formatie. Bovendien heeft ze zich uitgebreid laten adviseren. Tot nu daarom geen enkel probleem. De tweede fase van de formatie is ingegaan zonder welke wanklank dan ook. Maar hoe lang gaat dit goed? Deze formatie zal niet de eerste zijn waarbij de lijst uit te proberen combinaties langer en langer wordt. Arib zal bij elke nieuwe ronde steeds zwaarder op de proef worden gesteld. Elke nieuwe poging zal voorafgegaan worden door een debat over de oorzaken van de mislukking van de vorige ronde. En elke keer zullen we de werkelijke reden niet horen. De kans dat de partijen die zonder succes uit elkaar gingen elkaar zo maar weer aan de onderhandelingstafel tegenkomen is immers te groot. Zo was het debat van afgelopen woensdag waarschijnlijk één uit een hele reeks van schimmige debatten die nog zullen volgen. Wat er aan de hand was hoor je nooit, maar voor de fijnproever was er meer dan genoeg om van te genieten.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.