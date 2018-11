Er ontstaan flinke scheuren in de Italiaanse coalitie

“Deze regering blijft de volle vijf jaar zitten. Dat is de afspraak en ik houd me altijd aan afspraken.” In de tv-talkshow ‘Half negen’ kwam vicepremier Matteo Salvini deze week ferm over.

Lees verder na de advertentie

Toch zullen kijkers sceptisch zijn geweest. Want Salvini’s partij Lega en de grotere Vijfsterrenbeweging van vicepremier Luigi Di Maio trekken weliswaar gezamenlijk op in hun gevecht met de Europese Unie over de Italiaanse begrotingsplannen, als het om andere kwesties gaat knettert het behoorlijk tussen de twee. “Het is een constant duel”, constateert dagblad

Il Messaggero Vijf maanden nadat de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging en de rechts-nationalistische Lega niet anders konden dan in een ongemakkelijke coalitie plaatsnemen, ontstaan er scheuren. Deze week botsten ze bijvoorbeeld hard over de voltooiing van een treinverbinding tussen het Franse Lyon en het Noord-Italiaanse Turijn. De Vijfsterrenbeweging, die met name in het zuiden veel kiezers heeft, is uit milieuoverwegingen altijd tegen de bouw van die hogesnelheidslijn geweest en overweegt om de verdere aanleg ervan stop te zetten. Maar de Lega, met vooral veel trouwe kiezers in het noorden, vindt die treinverbinding juist supernuttig voor dat bedrijvige deel van Italië en staat erop dat-ie er komt. Vorige week was vicepremier Di Maio al het geruzie zo zat, dat hij in de krant Il fatto Quotidiano dreigde de regering te laten vallen Zo is er steeds wel wat. De coalitiepartners denken onder andere ook heel verschillend over de recent goedgekeurde regeling voor een groep belastingontduikers. De Vijfsterrenbeweging, die wil staan voor eerlijkheid en legaliteit, heeft met de vuist op tafel moeten slaan om die groep klein te houden. De Lega wilde guller zijn, want die partij heeft veel kleine ondernemers in de achterban die met de belastingdienst overhoop liggen.

Felle ruzies Vorige week was Di Maio al het geruzie zo zat dat hij in de krant Il fatto Quotidiano zelfs dreigde de regering te laten vallen als de Lega niet zou instemmen met het afschaffen van de verjaringstermijn bij rechtszaken. De Vijfsterrenbeweging wil daarmee bereiken dat ook witteboordencriminelen hun straf niet ontlopen. De Lega steigerde. Pas na bemiddeling door premier Giuseppe Conte, die eigenlijk niet veel méér doet, kwamen de twee vicepremiers tot een compromis. Tot grote ergernis van de Vijfsterrenbeweging, die in het parlement veel meer zetels heeft maar voor het eerst regeert, wint de Lega die korte felle ruzies meestal. Die partij heeft duidelijk veel meer politieke ervaring. Bijna twee derde van de Italianen ziet Matteo Salvini inmiddels als de échte leider van hun land. Enkele kranten voorspellen al vervroegde verkiezingen, in het voorjaar, omdat ze niet geloven dat deze populistische regering lang standhoudt, wat Salvini op televisie in de talkshow ‘Half negen’ ook beweert.

Lees ook: