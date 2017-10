Er lekt weliswaar heel veel uit Rutte III, maar alles is relatief

Het was vanochtend een puzzel met verschillende kranten. De Volkskrant pakte op de voorpagina uit met de plannen van het nieuwe kabinet op het gebied van integratie en immigratie. De Telegraaf kondigde een btw-verhoging en een nieuwe beperking van de hypotheekrente-aftrek aan. Trouw had de hand weten te leggen op de kabinetsplannen met betrekking tot klimaat en energie.

Eerder in de afgelopen maanden kwam het AD al met primeurs rond het regeerakkoord, waaronder de verplichting voor scholen om kinderen (over) het Wilhelmus te leren.

Zo zou de VVD een ongeluk kunnen voorkomen zoals zich bij de vorige formatie voordeed. Toen werd na openbaarmaking van het regeerakkoord bekend dat de zorgpremie inkomensafhankelijk moest worden. Maar al snel bleek dat zó slecht te vallen in de VVD-achterban, dat de liberalen met hangende pootjes naar de PvdA terug moesten om de maatregel in te trekken. Dan is het beter om zoiets te weten voordat het regeerakkoord officieel is gepresenteerd.

Van een afstandje bezien kun je zeggen dat ieder medium de primeur kreeg die bij hem paste. Dat kan wijzen op strategisch lekken: dat de partijen in het formatieteam bewust gevoelige of juist optimistisch stemmende delen van het regeerakkoord aan bepaalde media laten weten.

Tikkie anders

Maar niemand anders dan de Telegraaf-redactie weet hoe de krant aan zijn nieuws gekomen is. Het is net zo goed mogelijk dat de journalisten van die krant juist omdat het onderwerp zo gevoelig ligt bij hun achterban extra hard naar nieuws over het hypotheek-dossier zijn gaan spitten. En misschien is het een combinatie van de twee.

In ieder geval: bij veel snippers die al bekend werden, moet altijd aangetekend dat het relatief kan zijn. Waar eerst bekend wordt dat een sector er miljoenen bij krijgt, blijkt dat vaak een klein tikkie anders te liggen. Dat weet het onderwijs als geen ander. Ook eerder in de afgelopen jaren kwam er extra geld voor die sector, maar toen ging er tegelijkertijd in een andere kolom van de begroting ook geld vanaf. Zo was het onderwijs netto niet beter af, maar ontstond wel het beeld dat het erop vooruitging.