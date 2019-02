Er komen scheurtjes in het gepantserde brexit-debat

Nu de brexit-datum met rasse schreden nadert, nog maar 29 dagen te gaan, ontstaan er scheurtjes en kleine openingen in het tot nu geharnaste debat in het Britse Lagerhuis. Een harde brexit is zeker niet van tafel, maar de toon lijkt wat te veranderen.

Zo werden gisteravond vier amendementen in Westminster in stemming gebracht. Dat gebeurde nadat premier May dinsdag had gezegd op koers te liggen voor een aangepast akkoord met de Europese Unie en daarna had toege­geven dat een no-dealbrexit niet het ­enige alternatief was als Brussel en Londen er niet uitkomen vóór 29 maart.

Een paar maanden uitstel om tot een oplossing te komen, behoorde ineens tot de mogelijkheid. Wat dan de nieuwe brexit-datum moet zijn, varieert van twee maanden later tot zelfs 21 maanden. Het was voer voor Britse parlementariërs. Het begon met een motie van Yvette Cooper van Labour. Zij wilde de woorden van de Britse premier zwart op wit vastleggen. Ze wil garanties dat het parlement over een vooruit te schuiven scheidingsdatum kan stemmen om te voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat zonder uittredingsovereenkomst. Brexit-minister Stephen Barclay zegde toe dan met Brussel in overleg te treden; de ­motie werd slechts met twintig tegenstemmers aangenomen.

Een motie over de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië na de brexit kreeg steun van de Conservatie Partij, Labour én de regering

De Conservatieve backbencher ­Alberto Costa diende een motie in om een onderdeel van het tot nu toe afgewezen akkoord, dat de EU en premier May hadden uitonderhandeld, sowieso in werking te laten treden. Het gaat om de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië, die gegarandeerd moeten zijn, ongeacht welke vorm en wending de brexit neemt. Natuurlijk moet dat omgekeerd ook voor Britse burgers in de Europese Unie gelden. De scheidslijn tussen Labour en de Conservatieve parlementariërs werd diffuus door steun van beide kanten voor dit voorstel. Zelfs de minister van binnenlandse zaken, Sajid Javid, zei dat de regering ermee instemt.

Een nieuw brexit-referendum was lang onbespreekbaar voor Labour. ­Partijleider Jeremy Corbyn wilde er steeds geen woord over zeggen. Nu denkt hij daar anders over omdat premier May en haar Conservatieve Partij zijn voorstel verwerpen om tot een douane-unie te komen met de Europese Unie. “Als mijn plan van tafel gaat, dan steunt mijn partij een voorstel voor een tweede referendum”, zei Corbyn. Het Lagerhuis verwierp dinsdagavond zijn voorstel, dus Labour gaat voor een nieuw referendum

May’s nieuwste troef: de brexit uitstellen. De Britse premier wil nu het Lagerhuis laten beslissen over het te kiezen type brexit.