Er is weinig van te merken, maar er bestaat oppositie in Rwanda. Frank Habineza van de Democratische Groene Partij van Rwanda (DGPR) en de onafhankelijke nieuwkomer Philippe Mpayimana nemen het vandaag tijdens de presidentsverkiezingen op tegen langdurig president Paul Kagame van het Rwandees Pattriotisch Front (RPF).

Kagame maakte een einde aan de genocide van bijna een miljoen Tutsi's en gematigde Hutu's in 1994

De twee zijn de enigen die voldeden aan de vereisten om mee te dingen naar het presidentschap. Habineza (40) is van de twee opponenten de meest ervaren en serieuze politicus die zijn partij in 2009 oprichtte om Kagame bij de verkiezingen in 2010 al uit te dagen. Maar het lukt hem dat jaar tot zes keer toe niet zijn partij te laten registreren. Wel werd de vice-president van de DGPR, een voormalig RPF-lid en zakenman, een maand voor de verkiezingen onthoofd gevonden. De zaak is niet opgelost. Toen de partij in 2013 wel voldeed aan de eisen voor registratie, was het te laat om mee te doen aan de parlementsverkiezingen van dat jaar.

Na acht jaar staat Habineza, één van de weinige vasthoudende critici van Kagame die Rwanda niet is ontvlucht, dan naast Kagame op het stembiljet. Habineza wil voornamelijk herziening van de rechtszaken van politieke gevangenen.

De andere kandidaat op het biljet, voormalig journalist Mpayimana (46), wordt niet serieus genomen. Hij is voor de meeste Rwandezen een totale onbekende omdat hij tot een paar maanden geleden nog in België en Frankrijk zat, waar hij in 1994 naartoe vertrok. Hij zei begin dit jaar te willen bewijzen dat elke Rwandees kan meedingen naar het hoogste ambt en dat hij 'politieke volwassenheid' wil introduceren in Rwanda, waar Kagame's Rwandees Patriottisch Front (RPF) almachtig is.

Paul Kagame staat bekend om zijn rol als bevrijder van Rwanda. © AFP

Bevrijder Habineza en Mpayimana maken dan ook geen schijn van kans tegen Kagame, die kan bogen op 23 jaar stabiliteit, sociale vooruitgang, een spectaculaire economische groei en vooral: zijn rol als bevrijder. De 59-jarige ex-militair maakte met zijn rebellentroepen een einde aan de genocide van bijna een miljoen Tutsi's en gematigde Hutu's in 1994. Een trauma dat niet alleen het Rwandese sociale en politieke klimaat permanent heeft bepaald, maar ook de verhouding tussen Rwanda en de rest van de wereld voorgoed geeft veranderd omdat de internationale gemeenschap wegkeek. Nadat Kagame namens de RPF eerst vicepresident en minister van defensie was, werd hij in 2000 president. Hij won twee verkiezingen met respectievelijk 75 procent en 93 procent van de stemmen. En van zijn herverkiezing vandaag heeft hij zich eigenlijk vorig jaar al verzekerd. Toen stemde 98 procent van de Rwandese stemgerechtigden in een referendum voor een grondwetswijzing die een derde presidentstermijn van zeven jaar, voorheen was er een limiet van twee termijnen, mogelijk maakt. Hij mag in theorie tot 2034 - na deze derde termijn nog twee keer een termijn van vijf jaar - president zijn. Als hij herkozen wordt. En dat is nooit een probleem geweest omdat Kagame politieke repressie combineert met relatief goede levensstandaarden in een explosieve en onveilige regio. Het leven in Rwanda is vergeleken met dat in buurlanden als Burundi en Congo veel beter. Onderwijs en gezondheidszorg zijn er redelijk op peil en er heerst in Rwanda geen oorlog. De keerzijde is dat er vrijwel geen ruimte is voor politieke tegenstand. Vanuit de internationale gemeenschap klinkt wel wat kritiek op het muilkorven van de pers en oppositiepolitici. Ook is Kagame beschuldigd van het steunen van Tutsi-rebellen in Congo en het uitschakelen van dissidenten. Maar Kagame weet die kritiek te pareren door zijn prestaties in het heden naast de wanprestaties van de internationale gemeenschap in het verleden te leggen: waar waren jullie toen mijn volk werd uitgemoord? Tot nu toe heeft hij steeds het laatste woord gehad. Diane Shima Rwigara © AFP

Naaktfoto's De kandidatuur van de onafhankelijke Diane Shima Rwigara (35) werd door de kiescommissie afgewezen omdat ze niet voldoende handtekeningen kon overleggen. In een brief in The Washington Post schreef ze echter dat zij en haar medewerkers zijn geïntimeerd en lastiggevallen; er werden gefotoshopte naaktfoto's van haar verspreid. Rwigara geldt als een keiharde tegenstander van Kagame. Ze verweet de kiescommissie partijdigheid.

