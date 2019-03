Er heerst onrust binnen de SP over migratiestandpunt

Lilian Marijnissen kwam er onlangs over vertellen bij ‘Jensen’, WNL en ‘Buitenhof’. “Ik ben erg voor mensen helpen”, lichtte de fractievoorzitter het vluchtelingenstandpunt van de SP toe op de bank bij Robert Jensen, “maar ik geloof niet dat het helpt dat iedereen dan hierheen komt.”

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart en de Europese verkiezingen in mei spreekt de SP zich stevig uit over vluchtelingen en migratie. De partij sluit vluchtelingendeals met Noord-Afrikaanse landen, bedoeld om migranten mondjesmaat in Europa toe te laten, niet langer uit. Die koerswijziging leidt tot onrust bij de achterban.

Toen de partijraad eind februari de migratieparagraaf in het Europees programma besprak, concludeerde Pieter Schol, voorzitter van de afdeling Rotterdam, dat de SP ‘bereid is om deals te sluiten met dictators’. Er ontstond een felle discussie, die uitmondde in een spannende stemming: 384 leden stemden voor de passage in het programma, 269 tegen.

Scherp zetten

Binnen de partij pleit ‘De Groep’, waarvan niet alle initiatiefnemers zich bekendmaken, voor een ‘ruimhartig en menswaardig’ asielbeleid. Dik 250 SP-leden ondertekenden het manifest van De Groep. Daarnaast stapten de afgelopen maanden enkele raadsleden die zich niet langer konden vinden in de asiel- en integratiekoers uit de partij.

© ANP

“Ik wilde de boel even scherp zetten”, zegt Pieter Schol ruim een week later over zijn uitlatingen tijdens de partijraad. De afdeling Rotterdam geldt als de luis in de pels van de partij, die ervoor waakt dat het vluchtelingenstandpunt verrechtst. “Dit soort zaken ligt in Rotterdam gevoeliger”, licht fractievoorzitter Aart Zevenbergen toe. In een stad met meer dan 170 nationaliteiten is volgens hem van angst voor migranten en vluchtelingen minder sprake.

De Rotterdammers zien de partij opschuiven sinds Marijnissen het fractievoorzitterschap overnam van Emile Roemer. Al vlak na haar aantreden in 2018 kondigde zij die koerswijziging aan. In de Volkskrant zei zij niet principieel tegen vluchtelingendeals te zijn. Schol: “Roemer was wat softer, Lilian gaat voller op het orgel.” Niettemin roemt hij het ‘lef’ van de partijleider, omdat ze een breder geluid wil vertolken. “Het denken moet niet stilstaan.”

Volgens de asielwoordvoerder in de Kamer, Jasper van Dijk, is er helemaal geen sprake van een andere koers. “Wel zijn Lilian en ik ons standpunt meer gaan uitwerken.” De SP staat niet afwijzend tegen overeenkomsten met Noord-Afrikaanse landen, omdat die mogelijk kunnen voorkomen dat vluchtelingen in gammele bootjes op de Middellandse Zee om het leven komen, zegt Van Dijk. “Bij voorbaat sluiten we afspraken met Afrikaanse landen niet uit. Maar we zullen zeker geen deals met dictators sluiten.”

Gezien de omgang met de mensenrechten in de meeste Noord-Afrikaanse landen, kan van deals met de regimes daar voorlopig moeilijk sprake zijn, erkent Van Dijk.