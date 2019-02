EP-lid De Lange werd toegang geweigerd tot Venezuela: ‘We moeten uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren’

Nieuwe diplomatieke sancties van de EU tegen Venezuela hangen in de lucht nu het regime van president Maduro een delegatie Europarlementariërs de toegang tot het land heeft geweigerd. Dat zegt CDA-Europarlementariër Esther de Lange vanuit Madrid, waar ze net voor een tussenlanding is aangekomen na een kort en vruchteloos verblijf op de luchthaven van Caracas.

De Lange, tevens vicevoorzitter van de Europese christen-democratische koepelpartij EVP, was met drie EVP-collega’s naar Venezuela vertrokken op uitnodiging van het Venezolaanse parlement. De voorzitter daarvan, Juan Guaidó, is inmiddels door vele EU-landen én het Europees Parlement erkend als Venezolaans president.

“Aanvankelijk werden we nog netjes ontvangen door de protocolmensen, die ons naar de VIP-ruimte brachten”, aldus De Lange tegen Trouw. “Maar daar nam een andere equipe het over, en die zei: hup, mee naar de migratiedienst. Daar werden meteen onze diplomatieke paspoorten ingenomen en kregen we te horen dat we het eerste vliegtuig terug naar Madrid moesten nemen. We hebben aangedrongen op een reden, maar die kregen we niet. Maar democratisch gekozen parlementariërs die door andere democratisch gekozen parlementariërs zijn uitgenodigd, die weiger je niet zomaar.”

De minister van buitenlandse zaken van het Maduro-regime, Jorge Arreaza, liet via Twitter weten dat de Europarlementariërs al ‘verscheidene dagen geleden’ wisten dat ze het land niet in zouden komen, en dat hun komst dus kan worden opgevat als een provocatie. “De wettige regering van Venezuela zal niet toestaan dat Europees extreem-rechts de vrede en stabiliteit van het land verstoort”, tweette Arreaza.

Wisselende signalen

Zagen de EVP’ers inderdaad van tevoren de bui al hangen? “Zeker niet”, zegt De Lange. “Ik ben niet iemand die in het vliegtuig stapt als je van tevoren weet dat dit zal gebeuren. Vorige week gaf het Maduro-regime wisselende signalen af. Er was zelfs even sprake van dat we iemand van de Maduro-regering zouden ontmoeten. Daarover hebben we voor vertrek nog overleg gehad, want hoe ga je daarmee om?”

Het beoogde bezoek van de Europarlementariërs was vooral bedoeld om de humanitaire situatie met eigen ogen te aanschouwen, onderstreept De Lange. “Het eerste deel van ons programma zat vol met mensen uit de medische wereld, die ter plekke medische zorg verlenen; met humanitaire hulpverleners, en ga zo maar door. Dat was voor mij ook de reden om te gaan: kijken hoe de humanitaire situatie ter plekke is, wetende dat dit een land is dat op 70 km afstand van het Koninkrijk der Nederlanden ligt. Als het uit de hand loopt en mensen massaal het land verlaten, heeft dat grote consequenties voor de regio, inclusief de Nederlandse delen daarvan.”

Aan het einde van het programma was ook een ontmoeting gepland met Guaidó. “Ik denk dat dat uiteindelijk de reden van de weigering is geweest. Wij zouden de eerste internationale delegatie zijn geweest die rechtstreeks met Guaidó zou gaan praten.”