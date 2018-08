En weer klapt iemand uit de inner-circle van Trump uit de school

Gisteravond kon heel Amerika het horen: hoe de schoondochter van de president in december vorig jaar een ontslagen medewerker van het Witte Huis een baan aanbood bij de herverkiezingscampagne van Donald Trump, met een riant salaris, als ze maar haar mond zou houden over wat ze allemaal had meegemaakt.

Omarosa Manigault Newman, voormalig directeur publieksvoorlichting van de president, gaf de door haar stiekem gemaakte geluidsopname gisteren vrij. "Het klinkt alsof je een paar dingen uit je achterzak kunt trekken", zegt Lara Trump op de opname. "Als je bij onze campagne komt, kunnen we dat natuurlijk niet hebben."

Omarosa - ze staat onder haar voornaam bekend; ze was voor ze voor Trump ging werken al een bekende persoonlijkheid als deelnemer aan zijn reality-programma's - ging er niet op in. Ze schreef een boek over haar teleurstelling, 'Trump, Unhinged' ('Trump, losgeslagen'), dat deze week uitkwam en de president in grote woede deed ontsteken.

Geheimhoudingsverklaring

Medewerkers van de president meldden anoniem dat ze hem hadden aangeraden het boek te negeren, maar Trump besliste anders. Zijn campagne-organisatie sleepte Omarosa voor een arbitrage-tribunaal. Ze zou een geheimhoudingsverklaring hebben geschonden.

In de media is al eerder bericht over zulke verklaringen die medewerkers aan Trumps campagne en later in het Witte Huis moesten ondertekenen. In één versie, van de campagne-organisatie, kon de boete op overtreding oplopen tot 10 miljoen dollar, niet alleen voor uit de school klappen, maar ook voor kwaadspreken over Trump, vicepresident Mike Pence en hun familie.

Op welk punt Omarosa in haar boek echte onthullingen doet en op welk punt ze verzint of overdrijft, is moeilijk vast te stellen. Terwijl ze zichzelf afschildert als een vertrouweling van de president, wist heel Washington dat haar functie eigenlijk niets voorstelde. Ze meldt ook dat het Witte Huis vreest voor het bestaan van een geluidsopname waarop Trump het woord 'nikker' gebruikt; een woord dat in het openbare leven in de VS zo taboe is dat de media het meestal over 'het N-woord' hebben. Volgens Omarosa zou de bekende opiniepeiler Frank Luntz de opname gehoord hebben. Maar Luntz ontkent dat.