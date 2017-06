En alweer is er ruzie binnen 50Plus

Het had een feestelijk moment moeten worden: zijn afzwaaien moest markeren dat de ouderenpartij die hij oprichtte eindelijk van alle kinderziektes verlost was. Maar de werkelijkheid is dat er flinke heibel is, opnieuw.

Donderdagavond komen de voorzitters van alle twaalf 50Plus-afdelingen met vertegenwoordigers van het partijbestuur in Utrecht bij elkaar voor een crisisberaad. Op de agenda staan twee punten: een dreigend kort geding van één van de leden van het bestuur tegen de andere leden en een motie van wantrouwen tegen het hoofdbestuur, ingediend door veertien partijleden. “Het hoofdbestuur heeft in de afgelopen periode veel onzorgvuldige, verkeerde en onrechtmatige beslissingen genomen”, schrijven de indieners.

De start van hun grieven gaat in ieder geval een dik half jaar terug, naar het vorige partijcongres van 50Plus. Daar liep een flink aantal leden ontevreden weg na een conflict over de kandidatenlijst. Mensen die hun sporen in de partij verdiend hadden, voelden zich als kandidaat-Kamerlid gepasseerd. Daar kwam een flink aantal ferme besluiten van het bestuur overheen, zoals het royement van de Noord-Hollandse afdelingsvoorzitter Nico de Vos. Hij zou een schoolreisje naar het Binnenhof met de klas van zijn kleindochter uit de partijkas hebben gefinancierd, maar later bleek dat met toestemming van de Tweede-Kamerfractie te zijn geweest. De zaak werd uitgepraat, maar zijn voorzitterschap kreeg De Vos niet meer terug.

Toen volgde in maart de verkiezingsuitslag, die nogal tegenviel. 50Plus kreeg 4 Kamerzetels, maar lang voorspelden de peilingen er meer.

Ook de voorgedragen nieuwe partijvoorzitter kan de goedkeuring van de ontevreden leden niet wegdragen. Deze Jan Zoetelief is op dit moment wethouder in Nijmegen en volgens de statuten van 50Plus is de functie van partijvoorzitter niet te combineren met een andere partijpolitieke functie.

Tenslotte is er nog de positie van Adriana Hernandez, die op dit moment nog lid is van het partijbestuur. “Opzeggen vertrouwen in bestuurslid Hernandez”, vermeldt de congresagenda voor 17 juni. Nu wil het geval dat bestuurslid Hernandez de levenspartner is van de initiatiefnemer van de motie van wantrouwen, Dick Schouw. “Waarom de bestuursleden het hem zelf niet vroegen, weet ik niet, maar ze vroegen mij een paar maanden geleden of Dick lid was van een bepaalde groep boze leden”, zegt Hernandez. “Ik heb hem dat gevraagd. Hij zei van niet. Dat heb ik het bestuur toen verteld.”

Kort geding Dick Schouw vult aan: “Maar ergens in de notulen van een vergadering werd mijn naam genoemd als ‘vertegenwoordiger’ van die groep. Toen concludeerde het bestuur dat Adriana hen verkeerd had voorgelicht.” Schouw en Hernandez werden in 2012 al eens geroyeerd. Pas na een kort geding, waarin zij gelijk kregen, konden ze bij de partij terugkeren. Hernandez is sindsdien bestuurslid. Ook nu dreigt Hernandez met een kort geding. Ze vindt dat haar goede naam wordt aangetast door de congresagenda. “Ik heb mijn werk altijd naar behoren gedaan”, zegt ze. “Zo kun je leden niet behandelen.” Hernandez noemt het huidige conflict ‘een kleine revolutie’. “Ik hoop dat ze het punt nog van de agenda halen. Dan dien ik de zaak niet in. Doen ze dat niet, dan zien we elkaar voor de rechter.” 50Plus heeft een lange geschiedenis van conflicten. In de Tweede Kamer scheidden de wegen van de Norbert Klein en Martine Baaij, die later werd opgevolgd door Henk Krol. In de partij-organisatie heeft het vaker gerommeld. In 2011 trok Michiel van Hulten zich terug, een jaar later vertrok senator Kees de Lange. Beoogd partijvoorzitter Jan Zoetelief ontkent dat er ‘gedoe’ is in de partij. In het AD zei hij dat de opstandige partijleden een hele kleine minderheid’ zijn. “Deze mensen willen iedere keer hun eigen weg gaan. We zijn er een beetje klaar mee.”

