Elektrische auto's worden thema in de Duitse verkiezingscampagne

En wat doen jullie, Duitsland? Dat was de vraag nadat het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk vorige maand allebei bekendmaakten dat diesels en benzineauto's vanaf 2040 niet meer mogen worden verkocht.

Afgelopen weekeinde sprak bondskanselier Angela Merkel op een verkiezingsbijeenkomst over de toekomst van de Duitse auto-industrie. Ze was hard voor de sjoemelende fabrikanten, maar een radicale breuk met verbrandingsmotoren zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk wilde Merkel niet forceren.

Grote autofabrikanten als Volkswagen, BMW en Daimler hebben gegokt met het vertrouwen van hun klanten, zei Merkel. Ze doelde op de kartelafspraken tussen de grote automerken en de sjoemeldiesels die veel vuiler zijn dan ze op papier lijken. Toch wil Merkel de dieselmotor nog niet bij het oud vuil zetten, mits deze motoren veel schoner worden dan ze nu zijn. Daarna is het volgens Merkel aan de markt om uit te maken welke technieken de beste zijn.

Haar rivaal bij de verkiezingen van 24 september, de sociaal-democraat Martin Schulz, wil een Europees quotum voor elektrische auto's. Met een wettelijke verplichting om elektrische auto's op de weg te krijgen, wil Schulz' partij, de SPD, de auto-industrie onder druk zetten.

Tesla

Dat wil Merkel ook, maar zij biedt ook haar steun aan. "Als bedrijven het niet zelf kunnen, moet de regering erachter gaan staan om een duwtje in de goede richting te geven", zei ze op een bijeenkomst van haar eigen partij.

Duitsland is al tientallen jaren toonaangevend in de auto-industrie, maar blijft dat zo? De 800.000 werknemers van de grote automerken, de ongeveer 700.000 mensen die bij toeleveranciers werken, ze zien hoe nieuwkomers de markt ontwrichten. In China staan voor Europa nog onbekende fabrikanten op met elektrische auto's.

Vanuit de VS voert Tesla de elektrische revolutie aan. Gisteren maakte het bedrijf bekend 1,8 miljard dollar te hebben opgehaald bij investeerders. Daarmee kan het de productie opvoeren van Model 3, de auto die van Tesla een massaproducent moet maken.

Ondertussen zijn het Duitse VW, BMW en Daimler veel geld kwijt aan terugroepacties. De diesels krijgen een software-upgrade om de auto's schoner te maken. Als dat niet voldoende is, wil de SPD van Schulz dat de fabrikanten de diesels terugroepen voor grotere ingrepen aan de motor. Dat zou de bedrijven miljarden euro's kosten.