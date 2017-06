Eis of niet, Suriname blijft verdeeld over de zaak-Bouterse

Voor een van de vele juwelierszaken in de Maagdenstraat, hartje Paramaribo, lezen twee mannen op plastic tuinstoelen Times of Suriname, een van de grootste kranten van het land. Het dagblad kopt opzichtig met de strafeis van twintig jaar cel die de aanklager in het decembermoordenproces woensdag eiste tegen hoofdverdachte Desi Bouterse, sinds 2010 ook president van het land. ‘Bouterse hoort twintig jaar eisen’, staat er in chocoladeletters. Maar een mening hierover? Neen, dat heeft het duo niet.

“Dat stuk heb ik niet eens gelezen. Ik koop de krant eigenlijk alleen voor de sportpagina’s”, lacht de ene man verontschuldigend. “Straks speelt Duitsland tegen Mexico”, roept de ander enthousiast.

Karig salaris

Hoewel de strafeis tegen Bouterse om zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden – de standrechtelijke executie van vijftien opposanten van zijn militaire regime in 1982 – zonder enige twijfel historisch mag worden genoemd, gaat op straat in Suriname het leven zijn dagelijkse gang. En door de economische crisis staat dat dagelijkse leven voor het merendeel van de mensen steeds meer in het teken van rondkomen met een karig salaris. Veel tijd om na te denken over de Decembermoorden is er dan niet over.

Zij is de enige macht in het land die blijkbaar aan niemand verantwoording verschuldigd is. Die situatie zal worden gecorrigeerd. André Misiekaba, fractieleider van de partij van Bouterse

Als er al mensen zijn die in de krant hun mening willen ventileren, dan is die mening door de strafeis helemaal niet veranderd. De diepe tegenstelling in de Surinaamse samenleving, pro of contra Bouterse, blijft gewoon voortbestaan. “Twintig jaar cel is nog te weinig. Wat mij betreft krijgt hij levenslang, dan is het meteen afgelopen”, zegt Diane Ceder (32), die op de centrale markt cassave en bananen verkoopt. “En het gaat gebeuren ook, hij kan niet eeuwig zijn straf ontlopen.”

Honderd meter verderop denkt Kimberly Alwanahi (22) net het tegenovergestelde. Ze verkoopt inheemse sieraden. “Noch de rechters, noch de aanklager waren er zelf bij. Bouterse opsluiten op basis van verklaringen van andere mensen, dat lijkt me een heel stom idee. Ik geloof bovendien nooit dat ze de president echt zouden durven opsluiten”, zegt ze. “Dat zou zelfs slecht zijn voor het land, Bouterse in de cel. Zodra hij wordt opgepakt, komen de echte boutisten op straat, zijn aanhangers. Dan hebben we de poppen aan het dansen.”