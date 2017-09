Einde van een traditie: Rekenkamer zowaar niet negatief over EU-financiën

In het jaarrapport, dat vanmorgen verschijnt, is sprake van een opwaardering van het sinds 1994 gebruikelijke 'afkeurende oordeel' naar een zogeheten 'oordeel met beperking'. Dat ligt weliswaar dichter bij een magere 5,5 dan bij een 10 met een griffel, maar Brenninkmeijer vermoedt dat er vandaag toch een 'klein glaasje prosecco' wordt gedronken bij de Europese Commissie.

Over het jaar 2016 is het geschatte foutenpercentage voor de gehele EU-begroting gedaald naar 3,1 procent, komende van 4,4 procent in 2014 en 3,8 procent het jaar daarna.

Luxemburg heeft de minste moeite met het opmaken van de EU-potjes, gevolgd door Nederland

De onafhankelijke Europese Rekenkamer in Luxemburg neemt elk jaar een steekproef van de ontvangsten, betalingen en de boekhouding van EU-gelden. Daarbij komen de controleurs altijd wel wat fouten tegen, doorgaans onbedoelde. In een enkel geval is sprake van fraude. Vorig jaar zijn er, bij een steekproef van duizend transacties, elf 'vermoedens van fraude' aangekaart bij het EU-bureau Olaf voor fraudebestrijding, zegt Brenninkmeijer.