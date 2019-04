Eerste Republikein bindt strijd aan met Trump voor presidentsverkiezingen van 2020

De 73-jarige Weld was bij de vorige verkiezingen kandidaat-vicepresident van de libertaire kandidaat-president Gary Johnson. Hij zei tijdens de campagne voor de race naar het Witte Huis toen dat er bij Trump ‘een steekje los zit’.

Weld verklaarde tegen CNN dat hij er naar uitkijkt om het tegen Trump op te nemen in de voorverkiezingen. Het zou ‘een politieke tragedie’ zijn als Trump er nog een termijn bij zou krijgen, zei hij. ,,Ik zou mezelf schamen als ik nu niet mijn hand zou opsteken en de uitdaging zou aangaan’’, aldus Weld. De Republikein voegde er nog aan toe dat Trump ‘moeite blijkt te hebben om zijn gedrag in overeenstemming te brengen met de vereisten van de wet’. ,,Dat is een ernstige zaak in het Oval Office.”

In het verleden bestempelde de ex-gouverneur Trump al als ‘bullebak van het schoolplein’, ‘onstabiel’ en een president ‘wiens prioriteiten gericht zijn op de bewondering van zichzelf in plaats van op het welzijn van het land’. Weld zei dat het de hoogste tijd is om ‘terug te keren naar de principes van Lincoln - gelijkheid, waardigheid en kansen voor iedereen’. ,,Er is geen grotere zaak om voor te strijden dan te behouden wat Amerika echt groot maakt, ik ben klaar om die strijd te leiden.”

Weld is afkomstig uit Massachusetts en wordt beschouwd als een progressieve Republikein. In de jaren 90 bekleedde hij twee keer het mandaat van gouverneur.