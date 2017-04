Eerste prognoses in Turkije duiden op overwinning voor Erdogan

Staatspersbureau Anadolu meldt dat een goede driekwart van alle stemmen inmiddels geteld is. In Istanboel, de grootste stad van Turkije, lag met bijna negentig procent van de stemmen geteld het nee-kamp op kop met net iets meer dan 50 procent van de stemmen. Volgens Anadolu is met name in de Turkse regio Centraal-Anatolië voor gestemd en was het aantal nee-stemmen in de kustgebieden aan de Egeïsche zee en het Zuid-oosten van Turkije, waar veel Koerden wonen, het hoogst.

Ondanks de voorsprong, is het ja-kamp wel geslonken in vergelijking met eerdere prognoses over de uitkomst van het Turkse referendum. Om vier uur Nederlandse tijd sloten vanmiddag de stemlokalen in Turkije. Vooraf was voorspeld dat het referendum een nek-aan-nekrace zou worden.

Macht Zo’n 55 miljoen Turken waren stemgerechtigd voor het referendum en konden stemmen in een van de 167000 stembureaus die in het land werden ingericht. Als het referendum uitmondt in een overwinning voor het ja-kamp, zou president Erdogan meer macht krijgen door middel van een serie grondwetswijzigingen die het presidentsambt een grotere rol geeft. De constitutionele wijzigingen zouden naast meer macht voor Erdogan ook kunnen betekenen dat hij tot 2029 aanblijft als president. Critici bestempelen dat scenario als een overgang naar een autoritair regime en vrezen dat de president te veel macht krijgt.

Oppositie De grootste Turkse oppositiepartij, de Republikeinse Volkspartij (CHP), klaagde dat tijdens het referendum 'illegale activiteiten' plaatsvonden om de uitkomst ten gunste van Erdogan te beïnvloeden. De CHP klaagde dat de hoge kiesraad (YSK) op het laatste moment heeft besloten ook niet afgestempelde stembiljetten als geldig te accepteren. De vooraanstaande CHP-politicus Bülent Tezcan zei dat de kiesraad heeft gefaald door toe te staan dat fraude de volksraadpleging is binnengeslopen. Op de YSK-website verscheen enkele uren voor sluiting van de stembussen dat ook stembiljetten die niet waren afgestempeld door de officiële bureaumedewerkers zouden worden meegeteld tenzij er bewijs was van fraudeleus handelen. De mensenrechtenorganisatie IHD constateerde eveneens onregelmatigheden. In vijf provincies zouden waarnemers de toegang tot de stemlokalen zijn geweigerd.

