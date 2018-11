Eerste moslima in het Huis en een Democratische verrassing: dit zijn de winnaars én verliezers

1. De eerste moslima in het Huis van Afgevaardigden

Lees verder na de advertentie

Ilhan Omar

Versloeg in Minnesota:

Jennifer Zielinski (Rep.)

Ilhan Omar. © AP

Minnesota, dat is de staat die de meeste Europeanen vooral kennen als het achtergebleven landelijke gebied waar de serie ‘Fargo’ zich deels afspeelt. De grootste stad Minneapolis is echter een Democratisch bolwerk, en daar schreef Ilhan Omar progressieve geschiedenis.

Ze is één van de twee moslima’s die straks voor het eerst zitting mogen nemen in het Huis van Afgevaardigden. Daarnaast is ze de eerste vluchtelinge die zitting neemt in het Amerikaanse Congres. Omar vluchtte in 1991, op tienjarige leeftijd, met haar familie voor de oorlog in Somalië.

De bewoners van Staten Island lijken een beetje moe van de polariserende retoriek van president Trump

Ze is niet alleen een jonge vrouw met een migratie-achtergrond, ze heeft ook een sterk links profiel, en wil een hoger minimumloon en ziektekostenverzekering voor iedereen. Ze is daarmee representatief voor een hele generatie niet-traditionele politici die straks voor de Democraten in het Huis van Afgevaardigden komt.