Eerste Kamer zet eerste stap op weg naar gekozen burgemeester

De Eerste Kamer is niet van plan om zonder slag of stoot afscheid te nemen van een typisch Nederlands fenomeen, de bij Koninklijk Besluit benoemde burgemeester. Vooral regeringspartijen VVD en CDA hebben grote aarzelingen om na 170 jaar de Grondwet hiervoor aan te passen, zoals D66 voorstelt. Ook oppositiepartij PvdA is zeer kritisch.

Toch ziet het ernaar uit dat de senatoren volgende week een historische beslissing zullen nemen en artikel 131 uit de Grondwet schrappen. Een gewichtig besluit voor de Eerste Kamer. In de Grondwet wordt zelden iets veranderd. Er is een tweederde meerderheid voor nodig.

De CDA-fractie in de Eerste Kamer heeft gisteren de voorwaarden duidelijk gemaakt waaronder de fractie akkoord wil gaan. VVD en ChristenUnie maken diezelfde voorwaarden inzet voor hun ‘ja’-stem. Daarmee is de tweederde meerderheid ruim in zicht. D66 heeft de zo noodzakelijke steun van de coalitiegenoten binnen.

Hoofdrol

De gemeenteraad moet een hoofdrol houden bij het aanstellen van een burgemeester, eisen de coalitiepartijen. Dat is nu de praktijk. Ook willen de drie partijen garanties dat de burgemeester ‘relatief onafhankelijk en onpartijdig’ blijft, en boven de partijen staat. “Het moet de burgemeester zijn van alle burgers”, aldus CDA-senator Ton Rombouts.

Ter plekke beloofde minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken dat zij die garanties graag wil geven. “De onafhankelijkheid en onpartijdigheid, en de rol van de gemeenteraad, dat zijn heel belangrijke zaken. Die moeten verankerd zijn.”

Ollongren gaat nog een stap verder. Zij belooft de Eerste Kamer dat het voorlopig bij deze ene stap blijft. In de praktijk blijft alles bij hetzelfde. De regering zal de komende jaren geen nieuwe stappen zetten om iets te veranderen aan de benoeming van de burgemeester. Alleen op papier verandert er iets, in de Grondwet. “Dit is zuiver een discussie over de vraag of de benoeming in de Grondwet hoort. Ik vind van niet”, aldus Ollongren.

Voor D66-fractievoorzitter Rob Jetten zag het er eerder op de dag in het plenaire debat nog penibel uit. CDA, VVD en ook oppostiepartij hadden zware kritiek op de grondwetswijziging. Hun massieve tegenstem hing dreigend in de lucht.

“Voor ons hoeft de manier van benoemen niet op de schop”, zei VVD-senator Helmi Huijbregst. “De gekozen burgemeester die in zicht komt is voor ons een doembeeld”, aldus CDA-senator Ton Rombouts. “Welk probleem wil D66 toch oplossen?”, vroeg PvdA-senator Janny Vlietstra. Alle drie zijn zij zelf oud-burgemeester, met een rotsvaste overtuiging dat de Kroonbenoeming de waarborg is voor onafhankelijkheid.